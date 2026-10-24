ختام مثير ومواجهات مصيرية.. دوري الملوك يسدل الستار على مرحلة الدوري ويكشف عن المواجهات الحاسمة في ربع النهائي

اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الدوري ضمن الجولة الأولى (Split 1) لبطولة "دوري الملوك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA)، في ليلة مصيرية حبست أنفاس الجماهير في صالة كول أرينا بالرياض.

وخطف فريقا 3BS وTurbo البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين للدور ربع النهائي من الجولة الأولى (Split 1) لبطولة "دوري الملوك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA)، متفوقين في جدول الترتيب العام على فريقي ABO FC وRising Peaks في يوم ختامي مليء بالإثارة والأحداث لمرحلة الدوري. كما أكدت فرق DR7 وRA2 وRed Zone تواجدها رسمياً في ربع النهائي.

وأسفرت نتائج الجولة التاسعة والأخيرة عن تحديد مواجهات الدور ربع النهائي التي ستقام يوم الاثنين المقبل، 26 أكتوبر، حيث سيلتقي فريق Red Zone مع فريق RA2، ويواجه فريق Turbo نظيره Ultra Chmicha، بينما يصطدم فريق DR7 بفريق 3BS. يُذكر أن فريق FWZ، بقيادة فواز، قد حجز مقعده مسبقاً وبشكل مباشر في الدور نصف النهائي بفضل إنهائه مرحلة الدوري في صدارة الترتيب العام.

وحجز الفريق السعودي RA2، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى رائد، مقعده في الدور ربع النهائي بفوز كاسح بنتيجة 7-2 على فريق ABO FC القطري، وهي النتيجة التي أقصت فريق أبو فلة رسمياً من البطولة. وواصل RA2 سلسلة انتصاراته الممتدة منذ الجولة السادسة، موجهاً رسالة إنذار مبكرة حين افتتح حارس مرماه، إلوي أمويدو، التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء. وعزز RA2 تفوقه بثلاثة أهداف رائعة حملت توقيع حسام طه، وديفيد رييس، ونواف صالح، ليوسع الفارق في منتصف المباراة. وفي اللحظات الحاسمة، تكفل هداف الفريق والحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة (MVP) مرتين، مارك سوروتشي، بإنهاء اللقاء بتسجيله ركلة جزاء، ثم إحراز الهدف الحاسم خلال مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode)

وفي مواجهة أخرى، ضمن فريق Turbo المصري، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى طربون، تأهله إلى ربع النهائي بعد انتصاره بنتيجة 4-2 على الفريق المغربي Bakhira FC. وعانى الفريق المغربي، الذي يقوده الرئيسان المشاركان أشرف صبيري ويونس زارو، من بداية كارثية بتعرض لاعبه لويس "بولت" هنريكي للطرد في الثواني الأولى إثر خطأ ضد منافسه في تحدي (1 ضد 1). ورغم النقص، صمد Bakhira FC وبقي في أجواء المنافسة بفضل تألق مهدي قاسم الذي سجل ركلة جزاء وهدفاً في ركلات الترجيح (Shoot-out). كما شهدت المباراة تنفيذ وتسجيل طربون لركلة جزاء الرئيس الخاصة بفريقه. ودخل الفريقان مرحلة كرة الحسم والنتيجة تشير لتقدم Turbo 3-2، ليرتفع مستوى الإثارة بحثاً عن الهدف الذهبي، والذي جاء عبر نجم الفريق يوسف النبراوي، الذي كان قد سجل في الدقيقة 23، ليعود ويسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 41. وأكدت هذه النتيجة هذه تأهل Turbo، فيما ودع Bakhira المنافسات بهزيمة جديدة بعد أن تأكد إقصائه سلفاً في الجولة الثامنة.

ومن جهته، تغلب فريق 3BS الأردني، بقيادة عبسي، على فريق DR7 (الذي ضمن تأهله مسبقاً) بركلات الترجيح بعد مواجهة توقفت الأنفاس وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 4-4 في الدقيقة 36. وانطلقت المباراة بإيقاع جنوني شهد تسجيل ثلاثة أهداف في الدقيقة الأولى فقط، ليتقدم 3BS بنتيجة 2-1. وشهد الشوط الثاني إهدار كلا الرئيسين، دربحه وعبسي، لركلتي جزاء الرئيس. وخطف النجم الفرنسي موسى ساو، مهاجم فريق 3BS، الأضواء في ركلات الترجيح بتسجيله هدف الفوز الحاسم، مانحاً فريقه فرصة القتال من أجل التأهل لربع النهائي.

ولكن، لم يكن فوز فريق 3BS كافياً لضمان تأهله المباشر، حيث كان فوز فريق Rising Peaks على حساب Red Zone الأردني في المباراة التي تليها كفيلاً بمنح البطاقة لفريق الشهري. لكن فريق Red Zone كسر قلوب مشجعي Rising Peaks بانتصار أقصى فريق الشهري، وضمن في الوقت ذاته تأهل مواطنه الأردني فريق 3BS لربع النهائي. وشهدت المباراة نجاح كلا الفريقين في تسجيل ركلة جزاء الرئيس، حيث سجل عبدالله الدريس لفريق Peaks، بينما أحرز علي موسى ركلة جزاء الرئيس السابعة له في البطولة لصالح Red Zone في الشوط الثاني. وشن فريق ماهركو هجوماً كاسحاً في الشوط الثاني مسجلاً أربعة أهداف متتالية دون رد، ليفرض سيطرته التامة ويدخل مرحلة كرة الحسم متقدماً بنتيجة 7-4.

وفي مباراة ممتعة رغم ضمان الفريقين للتأهل مسبقاً، تبادل فريقا Ultra Chmicha و FWZ التقدم عدة مرات قبل أن يحسم الفريق المغربي بقيادة إلياس المالكي النتيجة لصالحه. ونجح Ultra Chmicha في أخذ الأسبقية بتسجيل "هدف مضاعف" في الدقيقة 33، وهدف آخر جعله يدخل مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode) متقدماً 7-4. ورغم محاولات المتصدر FWZ وتقليصه للفارق بهدفين، أنهى وليد جعدي اللقاء بهدف حاسم في الدقيقة 41. ليرتقي Ultra Chmicha للمركز الثالث، مع بقاء FWZ في الصدارة.

وتمهد مباريات الدور ربع النهائي يوم الاثنين الطريق نحو المشهد الختامي الحاسم للموسم، حيث سيشهد "المربع الذهبي" (Final Four) يوم 30 أكتوبر تتويج بطل الجولة الأولى (Split 1). يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المباريات وآخر التحديثات عبر الموقعالإلكترونيلدوريالملوكلمنطقةالشرقالأوسطوشمالأفريقيا.

وتتوفّر تذاكر مباراة صناع المحتوى الاستعراضية ومباريات الدور ربع النهائي عبر منصة ويبوك. كما يمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة جميع المباريات مجاناً عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك Kickويوتيوب وتيكتوك، وتويتش. وتتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال قناة MBC Action ومنصة شاهد.