خبير تحكيمي: الهلال تعرض للظلم ضد الفيحاء، والصرامي : استح على وجهك!

كشف سمير عثمان الخبير التحكيمي المصري، عن 3 حالات تحكيمية غير صحيحة في مواجهة الفيحاء والهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال اكتفى بالتعادل السلبي من دون أهداف، أمس، الجمعة، في المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة من المسابقة.

سمير عثمان قال لبرنامج "أكشن مع وليد"، إن الهلال استحق ركلة جزاء لصالح لاعبه سالم الدوسري في الدقيقة 21.

وأما بالنسبة للحالة التي وقعت في الدقيقة 18، قال الخبير المصري إنها لم تكن ركلة جزاء للاعب الهلال بافيتمبي جوميس.

وأوضح أيضًا أن هناك ركلة جزاء صحيحة لجوميس مهاجم الهلال لم يتم احتسابها في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

ومن جانبه انتقد متحدث نادي النصر السابق سعود الصرامي الادعاء بأن الهلال تعرض للظلم خلال المباراة عبر حسابه بموقع تويتر.

#هات_إذنك

محلل تحكيمي يقول بأن النادي الغالي

له " أربع " بلنتيات لم تحتسب ؟

يأخي أستح على وجهك — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) December 10, 2021

وقال:"محلل تحكيمي يقول بأن النادي الغالي له 4 ركلات جزاء لم تحتسب؟ يا أخي استح على وجهك".

يذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع بجدول الدوري بـ21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة.