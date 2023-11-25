خبر غريب.. "الشرطة تبحث عن هاري كين"

النجم الدولي الإنجليزي محل الجدل ولكن بشكل مختلف الآن!..

أصدرت شرطة تويكنهام، وهي بلدة تقع جنوب غرب لندن، بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنها تبحث عن رجل لقيامه بسرقة امرأة في أحد أزقة المدينة.

وجاء البيان كالتالي: “في 26 أكتوبر 2023، بين الساعة 8 و8:30 مساءً، تم الاعتداء على امرأة وحيدة في زقاق بجوار تويكنهام ريفرسايد. نحن نطلب من أي شخص يمكنه التعرف على الشخص الموجود في الصورة هذه أن يتصل بنا".

ولكن ما علاقة نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين بهذا الأمر؟.. الفكرة أن الصورة التخيلية للمجرم تشبه إلى حد كبير صورة هاري كين نفسه في شكل مفاجئ للغاية!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أول ما فعله الأشخاص الذين شاهدوا هذا المنشور هو مقارنة هذا المجرم بهاري كين، نظرًا لأنهما يشتركان في ملامح الوجه وبعض الخصائص الأخرى، مثل الشعر الأشقر ولون العين وشكل اللحية.

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أحدهم كتب عبر موقع "إكس" ردًا على منشور الشرطة: "يبدو أن شرطة ريتشموند تبحث عن هاري كين". قال أحد المستخدمين.