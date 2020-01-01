خبر سار لريال مدريد .. هازارد يلمس عشب الفالديبيباس

هازارد يخوض حصته التدريبية الأولى استعدادًا للموسم الجديد مع ريال مدريد

تلقى ريال مدريد خبرًا سارًا قبل أيام من مباراته الأولى في منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد بعودة إيدين هازارد للتدريبات مرة أخرى.

وظهر هازارد صباح اليوم وهو يخطو إلى أرض الملعب لأول مرة في فترة التحضير لريال مدريد قبل الموسم الجديد، وذلك بعد عمل مكثف في الصالة الرياضية ومع الأطباء.

ولعب ريال مدريد مباراته التحضيرية الأولى للموسم الجديد أمام خيتافي ونجح في الفوز بـ 6 أهداف للا شيء في استعداد مثالي لبداية رحلة الحفاظ على لقبه في الليجا.

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وتدرب اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة ضد خيتافي على الهامش في جلسة برز فيها وجود هازارد على أرض الملعب ليلمس عشب الفالديبيباس لأول مرة هذا الموسم التحضيري.

وأثار هازارد أزمة في ريال مدريد بسبب وزنه الزائد وعدم تعافيه كليًا من إصابة الكاحل، ليتولى الأطباء الأمر بتوصية من المدرب زين الدين زيدان.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي ولكن موسمه الأول قضاه بين الإصابات التي منعته من تقديم أفضل ما لديه مع الفريق الملكي، في انتظار ذلك في الموسم الذي سيبدأ.

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يذكر أن ريال مدريد يريد الحفاظ على لقبه كبطل للدوري الإسباني، حيث يبدو أن ذلك سيكون أهم أهداف الموسم الجديد بالإضافة إلى محاولة استعادة المنافسة في دوري أبطال أوروبا.