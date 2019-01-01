خبر سار لريال مدريد..بنزيما جاهز للمشاركة أمام إشبيلية

ريال مدريد يستعيد بنزيما قبل مواجهة إشبيلية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى ريال مدريد خبرًا سارًا بعودة مهاجمه كريم بنزيما من الإصابة قبل مواجهة إشبيلية الأسبوع المقبل، ليصبح جاهزًا للمشاركة في قمة الجولة العشرين. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأصيب كريم بنزيما على مستوى إصبع اليد مطلع الأسبوع الحالي، وذلك في المواجهة التي جمعت بين ريال بيتيس وريال مدريد الأحد الماضي.

وفاز ريال مدريد في هذه المواجهة بهدفين مقابل هدف واحد، ولكنه تلقى خبرًا غير سار في بداية المباراة بتعرض مهاجمه الأساسي كريم بنزيما للإصابة.

وحسب المصادر الصحفية الإسبانية، فإن بنزيما قد تعافى اليوم من الإصابة بشكل كامل، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المواجهات القادمة.

ويستضيف ريال مدريد إشبيلية مطلع الأسبوع المقبل، في مباراة سيحتاج فيها ريال مدريد الفوز من أجل الاقتراب أكثر من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كريم بنزيما قد سجل 8 أهداف مع الفريق الملكي في بطولة الدوري هذا الموسم، في رقم أقل من المنتظر منه من قبل الجماهير في بداية الموسم.