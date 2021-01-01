خبرته الإسبانية وعلاقته بميسي .. صفات تجعل أجويرو المهاجم الأنسب لبرشلونة!

لماذا سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي هو المهاجم المثالي بالنسبة لبرشلونة في الموسم المقبل؟

أزمة كبيرة ضربت برشلونة منذ يناير في الموسم الماضي في مركز رأس الحربة بسبب إصابة لويس سواريز ومن ثم رحيله في الصيف لأتلتيكو مدريد .

الأصعب من خسارة لويس سواريز بالنسبة لبعض جماهير برشلونة في الوقت الحالي هي مشاهدته ينقذ الخصم أتلتيكو مدريد في كل جولة.

لكن تبقى حقيقة رحيل سواريز ثابتة، وأزمة برشلونة في مركز رأس الحربة لم تحل بعد، لذلك دعونا نرى لماذا ترشيح سيرخيو أجويرو في الوقت الحالي للفريق الكتالوني هو الخيار الأفضل.

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النجم الحالي لمانشستر سيتي ارتبط اسمه بالفريق الكتالوني طوال الأسابيع الماضية، وقد نرى الصفقة تتحقق في الصيف المقبل، فلماذا لا نستعرض معًا أسباب قد تجعل تلك الصفقة هي الأنسب لرفاق ليونيل ميسي؟

قريب من ميسي

علاقة سيرخيو أجويرو الطيبة مع ليونيل ميسي تجعل من التفاهم بين الثنائي هو الأفضل بالنسبة لهما وبالنسبة لبرشلونة.

بالإضافة لذلك فقدوم أجويرو قد يساعد على الحد من أضرار رحيل سواريز النفسية في صدر ميسي الذي كان غاضبًا من رحيل صديقه وطريقة التعامل معه.

وجود شخص مثل أجويرو في الموسم المقبل سيساهم بشكل كبير في قرار ليونيل ميسي، الذي يريد مشروعًا رياضيًا ناجحًا يساعده على حصد الألقاب.

رأس حربة مخضرم

المهاجم الأفضل في تاريخ مانشستر سيتي وبطل الدوري الإنجليزي أربع مرات والشخص الذي انتزع لقب البطولة في اللحظات الأخيرة من مانشستر يونايتد لابد أن كل تلك الأشياء تجعل لأجويرو بريقًا خاصًا.

النجم الأرجنتيني يملك تاريخًا كبيرًا كلاعب كرة قدم، وعدد الأهداف التي يسجلها في كل موسم يجعله ضمن قلة قليلة من رؤوس الحربة في العالم الذين يسجلون نفس العدد.

خبرة أجويرو الكبيرة تجعله مثاليًا بالنسبة لبرشلونة الذي وجد نفسه يعتمد على أمثال مارتن برايثوايت وغيره في مركز رأس الحربة هذا الموسم بعد رحيل لاعب مثل لويس سواريز.

مجاني

سيرخيو أجويرو لن يكلف إدارة برشلونة مليمًا، فاللاعب ينتهي تعاقده مع فريق مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

أجويرو سيحصل على راتبه فقط من برشلونة، وربما لو سمحت الظروف سيحصل على مكافأة نظير التوقيع للفريق الكتالوني نظرًا لوضعه كلاعب حر.

كل تلك الظروف تعد مثالية بالنسبة للفريق الكتالوني الذي يمر بضائقة مالية هي الأصعب في تاريخه الحديث في ظل كل الظروف التي فرضها فيروس كورونا على الفريق.

لن يمانع الجلوس احتياطيًا

صحيح أن أجويرو سيكون الخيار الأفضل في مركز رأس الحربة، إلا أن النجم الأرجنتيني لن يمانع الجلوس احتياطيًا في أي وقت.

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أجويرو وصل لعامه الـ 32 ويعلم جيدًا أن لعب كل مباراة في الموسم لمدة 90 دقيقة لم يعد خيارًا متاحًا بالنسبة لجسده الذي أنهك في الملاعب منذ عام 2004.

لذلك لن يكون وجود النجم الأرجنتيني على مقاعد الاحتياط بالكارثة بالنسبة له، ولن يتسبب في متاعب كثيرة بغرف ملابس برشلونة.

يملك الخبرة الإسبانية

واحد من أهم مزايا أجويرو هو امتلاكه لخبرة كبيرة في كرة القدم الإسبانية، قبل حتى أن يمتلك خبرته في الملاعب الإنجليزي.

أجويرو لعب لأتلتيكو مدريد من 2006 وحتى 2011 عندما انتقل لصفوف مانشستر سيتي وأصبح أفضل مهاجميه في التاريخ.

النجم الأرجنتيني يعرف الملاعب الإسبانية وكرة القدم هناك بشكل جيد، وذكرياته مع الإسبان كانت جيدة بلقب الدوري الأوروبي ومعه السوبر.

لذلك لن تكون العودة للدوري الإسباني بالنسبة له صعبة بشكل كبير، فحاجز اللغة مكسور بالفعل، وفكرة الاندماج لن تكون بتلك الصعوبة!

الخيار الأنسب على كل المستويات!

الأسباب الماضية توضح لماذا سيرخيو أجويرو هو الخيار الأنسب لبرشلونة على كافة المستويات، ولكنه ليس الخيار الأفضل.

الخيار الأفضل سيكون لاعب شاب بنفس خصائص أجويرو يستطيع أن يمنح برشلونة الكثير من السنوات بنفس المستوى قبل أن يبدأ في التراجع.

لكن مثل ذلك الخيار على سبيل المثال لو كان لاوتارو مارتينيز سيكلف خزائن برشلونة ملايين اليوروهات، لذلك فالاختيار الأنسب هو النجم الأرجنتيني، لكنه ليس الأفضل على الإطلاق!