خائن في المنزل .. مدرب بايرن ميونخ ساعد برشلونة على ضم ليفاندوفسكي!

حالة ليفاندوفسكي المزاجية عجلت من خروجه من الفريق البافاري

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الدور الذي لعبه مدرب فريق بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان، في تسهيل عملية خروج روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وكان الفريق الكتالوني قد أعلن انضمام النجم البولندي إلى صفوفه أخيرًا بعد فترة طويلة من المحاولات الجادة لضمه وسط تعنت العملاق البافاري في تركه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن يوليان ناجلسمان قد لعب دورًا هامًا في إبرام الصفقة لصالح البلوجرانا.

حيث عاد فريق بايرن ميونيخ إلى التدريبات يوم الأربعاء الماضي وظهر ليفاندوفسكي بشخصية بائسة للغاية.

وأوضح التقرير أن يوم الخميس حدثت جلسة بين المدرب وروبرت، وأوضح فيها ليفاندوفسكي أن تصريحاته العلنية لم تكن مجرد تكتيكات، بل شعور حقيقي بأن فترة عمله في بايرن قد انتهت.

وأشار التقرير أن ناجلسمان وعده بالحديث إلى المسؤولين في إدارة بايرن من أجل مطالبتهم بإنجاز الصفقة وتسريع عملية الخروج.

وتوصل بايرن وبرشلونة إلى اتفاق بشأن صفقة بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو في المتغيرات.

ويأتي ذلك بسبب الحالة المزاجية السيئة التي يمر بيها ليفاندوفسكي، حيث أن ناجلسمان أدرك أن وجود البولندي سيكون عبئًا على الروح المعنوية للفريق.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ حتى الآن لم يعلن عن تفاوضه مع أي أسماء جديدة في مركز المهاجم الصريح، لكن المدير الرياضي للنادي قد نفى وجود أي محاولات لضم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

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