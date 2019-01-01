خايمس رودريجيز: الضغط على بروسيا دورتموند ونستطيع الفوز بالدوري

خايمس رودريجيز نجم بايرن ميونخ الحالي يشيد بأداء الفريق بالفترة الأخيرة ويؤكد على قدرته في اللحاق ببروسيا دورتموند المتصدر الحالي للدوري الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الكولومبي خايمس رودريجيز نجم فريق بايرن ميونخ الحالي وريال مدريد السابق عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه فريقه في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للدوري الألماني وأكد خلالها أن الفريق يستطيع تحقيق لقب الدوري.

وقال خايمس: "في بروسيا دورتموند يعلمون أنهم إذا ما تعرضوا لأي تعثر أنهم سيواجهوننا على ملعبنا، لذلك فهم تحت ضغط كبير للغاية خلال تلك الفترة".

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وأضاف: "نحن أيضًا تحت ضغط، لكننا دومًا في ذلك الموضع، أعتقد أننا سنستمر في تقديم المباريات الجيدة والأداء الطيب وبروسيا دورتموند سيعاني من ضغط أكبر".

وكان فريق بايرن ميونخ قد حقق الفوز بالأمس على نظيره شالكه ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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جدير بالذكر أن فارق النقاط قد قل بالأمس بعد تعادل بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لمثلهم أمام هوفهايم ليصبح أسود فيستيفاليا في الصدارة برصيد 50 نقطة وبايرن ميونخ بالمركز الثاني برصيد 45 نقطة.