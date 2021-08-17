خان يونايتد؟ كريستيانو يعرض نفسه على جوارديولا في مانشستر سيتي

تطورات كبيرة فيما يتعلق بمستقبل كريستيانو رونالدو في الأسابيع المقبلة!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قد عرض نفسه على مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن وكيل اللاعب يعمل بالفعل على نقله لبطل الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن جورج مينديش قد سافر إلى إنجلترا بالفعل من أجل العمل على حسم الصفقة في الساعات المقبلة.

لماذا يريد كريستيانو رونالدو الرحيل عن يوفنتوس؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فالنجم البرتغالي لا يشعر بالراحة في النادي الإيطالي في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أن السبب الأساسي يعود لتواجد ماسيميليانو أليجري المدير الفني الأسبق للفريق على رأس القيادة الفنية في الموسم الجديد.

لماذا قد يهتم مانشستر سيتي بضم رونالدو؟

يسعى النادي الإنجليزي للحصول على خدمات رأس حربة كبير وهو هاري كين، لكن الأمور معقدة في ظل تمسك توتنهام باللاعب.

وفي حال فشلت محاولات ضم كين سيكون كريستيانو رونالدو خيارًا جيدًا للغاية في ذلك المركز بالنسبة لبيب جوارديولا.

ما هو عقد رونالدو في يوفنتوس؟

النجم البرتغالي يستمر عقده في يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، أي أن رحيله في الوقت الحالي سيكلف ريال مدريد بعض الأموال وهو ما لا قد تتحمله خزائن النادي.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن أبواب باريس سان جيرمان مفتوحة أمام رونالدو بعد انضمام ميسي لصفوف الفريق.

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