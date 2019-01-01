خاميس رودريجيز ينضم لمعسكر ريال مدريد

خاميس رودريجيز في معسكر ريال مدريد رغم الحديث عن رحيله المحتمل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انضم النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى معسكر ريال مدريد اليوم، وذلك بعد انتهاء فترة إجازته.

وكان خاميس قد شارك مع منتخب بلاده كولومبيا في منافسات كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل الشهر الماضي.

وعقب انتهاء مشواره في البطولة، حصل على عطلته الخاصة والتي أخرت انضمامه إلى معسكر الفريق في الوقت الذي انضم فيه زملاؤه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد خلف ابتعاده، ولكنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الأيام الماضية.

ومع إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي يبدو أن خريطة الانتقالات بالنسبة لريال مدريد سوف تتغير، ولكن ذلك يبقي احتمال خروج خاميس كما هو.

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يذكر أن نابولي وأتلتيكو مدريد يعدان أبرز المهتمين والأقرب للتعاقد مع الكافيتيروس في حال قرر الخروج من الفريق الملكي.