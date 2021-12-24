خاميس رودريجيز يفاجئ الجميع بمظهر جديد مع الريان!

فاجئ خاميس رودريجيز، لاعب نادي الريان القطري، الجميع بمظهره الجديد في بعد أول مشاركة له في الدوري القطري، منذ قرابة شهرين من الإيقاف.

ولعب الريان مع قطر اليوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر، وفيها فاز فريق قطر بهدف نظيف، سجله المهاجم المخضرم سباستيان سوريا في الدقيقة 15.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الكولومبي رودريجيز، لأول مرة منذ شهرين بعد رحيله عن إيفرتون ليبحث عن رحلة جديدة يشارك فيها أساسيًا.

وكان خاميس قد خرج من حسابات بينتيز مدرب إيفرتون السابق، ليقرر الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وينضم للدوري القطري مع الريان، وشارك في ثلاث مباريات مع فريقه نجح خلالهم في تسجيل هدفًا وصناعة آخر، قبل أن يُطرد في 30 أكتوبر الماضي ويتعرض للإيقاف.

ولم يقدم اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، المستوى المطلوب منه بعد مشاركته في الشوط الأول من مباراة اليوم أمام، ولكنه لفت الأنظار إليه بسبب لون شعره الأزرق الجديد.

كما شهد المباراة لم شمل رودريجيز، مع زميله السابق في بايرن ميونخ، خافي مارتينيز الذي يلعب في صفوف نادي قطر.

جدير بالذكر أن نادي الريان يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق خمس نقاط عن الخور صاحب المركز الأخير.