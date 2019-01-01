ريال مدريد يعاقب رودريجيز بعد سلوكه أمام جلطة سراي

رودريجيز انتهك اللوائح الداخلية لريال مدريد. ماذا فعل؟

يواجه الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، عقوبة مالية من النادي الملكي بعد مخالفته للوائح الداخلية للنادي.

رودريجيز يعاني من إصابة أبعدته عن قائمة الفريق أمام جلطة سراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللوائح الداخلية للنادي الملكي تنص على أنّ اللاعب غير المستدعى يجب أن يتواجد في غرفة الملابس قبل انطلاق المباراة ويحق له المغادرة قبل انتهاء اللقاء بعشر دقائق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ خاميس رودريجيز وصل إلى الملعب أثناء تواجد اللاعبين في الميدان وعزف نشيد دوري أبطال أوروبا.

وسوف يدفع اللاعب غرامة مالية تصل إلى 250 يورو إن كان المرة الأولى على أن تتضاعف إلى 500 يورو في المرة الثانية و1000 يورو في المرة الثالثة.

وكان خاميس قد غادر الملعب في مباراة ريال بيتيس في الدقيقة 87 بينما سبقه جاريث بيل في الدقيقة 82 ولكن لم يتعرضا للعقوبة لأن هذا لا يعد انتهاكًا للوائح.

بيل أيضًا غادر ملعب مباراة ليجانيس في العشر دقائق الاخيرة ولم يتمكن من رؤية هدف لوكا يوفيتش.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد انتصر بسداسية نظيفة على بطل الدوري التركي واقترب من حجز مقعد له في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.