خاميس رودريجيز تعقيبًا على إمكانية عودته لريال مدريد: لا أحد يريدني هناك!

أمر حزين بعض الشيء..

أغلق خاميس رودريجيز، لاعب إيفرتون، الأبواب أمام إمكانية عودته مرة أخرى لريال مدريد مستقبلًا، بتأكيد على أنه "لا أحد يُريده" في سانتياجو برنابيو.

الدولي الكولومبي انتقل مجانًا الصيف الماضي إلى إيفرتون بعد موسم آخر من العذاب قضاه رفقة ريال مدريد كان حبيسًا فيه لدكة البدلاء.

الآن يُصنف خاميس كأحد أهم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بإسهامات كبيرة مع التوفيز، ما جعل بعض المشجعين عبر الإنترنت أثناء لعبه "Call of duty" يطالبونه بالعودة إلى العاصمة الإسبانية.

لكن رد لاعب موناكو الأسبق جاء قاطعًا بشأن مستقبله، حيث قال بصورة ساخرة "لا أحد يُريدني هناك بعد الآن، لا أحد!".

بالطبع، فسرت الصحف الإسبانية "لا أحد" على أنها إشارة تحديدًا إلى المدرب زين الدين زيدان، الذي كان سببًا في انهيار مسيرة خاميس في ريال مدريد بعدم اقتناعه به طوال السنين الماضية.

ووصل خاميس إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من موناكو في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 75 مليون يورو في أعقاب تألقه الكبير بكأس العالم مع منتخب كولومبيا حينها.

وتمت إعارة خاميس إلى بايرن ميونخ في 2017 بسبب عدم اقتناع زيدان به وجعله حبيسًا دائمًا لدكة لبدلاء، ثم عاد بعد عام وحيد قضاه في مقاطعة بافاريا قبل أن يرحل الصيف المنقضي إلى جوديسون بارك.

الجدير بالذكر أن خاميس البالغ من العمر 29 عامًا قد ارتدى قميص ريال مدريد في 125 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 37 هدفًا وصنع 42 آخرين خلالهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن الكولومبي بات أحد نجوم البريميرليج، ففي أول ستة أشهر له مع كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي سجل خمسة أهداف وصنع 8 خلال 21 مشاركة.