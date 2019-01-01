خاميس وبيل خارج قائمة ريال مدريد أمام سالزبورج

اللاعبان خارج حسابات زيدان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن ريال مدريد قائمته لمواجهة ريد بول سالزبورج الودية، والتي شهدت غياب النجمين خاميس رودريجيز وجاريث بيل.

وارتبط خاميس بالرحيل إلى نابولي أو أتلتيكو مدريد، بينما فشل انتقال بيل إلى جيانتشو الصيني بعدما منع ريال مدريد إتمام الصفقة.

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ولم يوجه المدرب زين الدين زيدان الدعوة لبيل أو خاميس للمباراة الودية أمام الفريق النمساوي المقررة مساء الأربعاء.

وتواجد بالقائمة إيدر ميليتاو، ولوكا يوفيتش، وإدين هازارد من الصفقات الجديدة، وعاد تيبو كورتوا للتواجد، وغاب لوكا مودريتش للإجهاد.

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وتحدثت تقارير إسبانية وألمانية عن احتمالية تحرك بايرن ميونخ للتعاقد مع بيل على سبيل الإعارة كما فعل مع رودريجيز.

يذكر أن خاميس رودريجيز لعب معاراً الموسمين الماضيين مع بايرن من ريال مدريد، ولكن رفض الانتقال نهائياً بنهاية مدة إعارته.