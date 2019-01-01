خاليلوزيتش يتحدث عن طموحه مع المنتخب المغربي

خاليلوزيتش مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب خلفًا لهيرفي رينارد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي، عن مهمته الجديدة مع أسود الأطلس استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن اليوم الخميس التعاقد مع خاليلوزيتش خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى تدريب المنتخب السعودي مؤخرًا.

وقال خاليلوزيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام: "أسعى للوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر، وسعيد بعودتي مرة أخرى للمغرب حيث كانت لي فترة رائعة مع الرجاء".

وأضاف: "في حالة وصولي إلى المونديال مع المغرب، سيكون رابع منتخب أصل به، بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان، أسعى لتحقيق هذا".

وتابع خاليلوزيتش: "بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في حساباتنا بالتأكيد نسعى للوصول إليها أولًا ومن بعدها نحدد أهدافنا في البطولة نفسها".