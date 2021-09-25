إشادة واسعة..

انهال مدرب منتخب المغرب وحيد خاليلوزيتش على نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بالثناء، ونعته بالمتواضع الذي يحتاج دومًا إلى التدليل.

وسبق لخاليلوزيتش العمل في باريس سان جيرمان كمدرب في الفترة بين أغسطس 2003 وحتى فبراير 2005، لذلك فهو على دراية جيدًا بالأوضاع في حديقة الأمراء.

الآن البوسني يُشرف على المنتخب المغربي، وبالنسبة له فإن حكيمي أحد أفضل اللاعبين في مركزه بالعمل وليس فقط في الدوري الفرنسي.

خاليلوزيتش في تصريحات صحفية قال عن حكيمي "إنه يحب البقاء في غرفته، إنه خجول ومتواضع، يحتاج إلى الشعور بالدفء البشري وأن يكون مدللًا".

كما أضاف "يحتاج إلى الشعور بالارتباط من حوله، أقضي الكثير من الوقت في الحديث معه، لا أفهم كيف يمكن أن أواجه مشكلة معه مثلًا، إنه من دواعي سروري العمل معه، يحب كل ما هو تكتيكي".

صدمة لريال مدريد.. منافس قوي يظهر للتعاقد مع مبابي

وواصل خاليلوزيتش الثناء على حكيمي بقوله "إنه بالفعل أحد أفضل لاعبين أو ثلاثة في مركز الظهير الأيمن حول العالم، لديه كل شيء ليثبت نفسه بسرعة أنه الأفضل على هذا الكوكب".

وتابع "جسديًا، إنه استثنائي بكل التأكيد، يبدو أنه وَحش، لديه جسم رياضي رائع".

في نهاية حديثه، كشف خاليلوزيتش أن حكيمي طلب منه تسديد ركلات الجزاء مع أسود الأطلس، إلا أن رد المدرب البوسني أتى ساخرًا بعض الشيء.

المدرب أتم حديثه بقوله وهو يضحك "قلت له عندما تسدد الركلات في باريس على نيمار وميسي ومبابي، سوف تسددهم هنا!".

الجدير بالذكر أن حكيمي يعيش حالة مميزة مع بي آس جي، إذ أحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين في أول 6 مشاركات له محليًا بقميص كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو.