خالد قمر يخطف فوزًا ثمينًا للاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي

الاتحاد السكندري يحقق الفوز على العربي الكويتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الاتحاد السكندري، الفوز على نظيره العربي الكويتي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية.

واستضاف العربي الكويتي نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب "صباح السالم"، وحقق الفريق المصري فوزًا غاليًا قبل لقاء الإياب ويأخذ خطوة نحو التأهل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في هز الشباك، ولكن الاتحاد تمكن من السيطرة على الكرة خلال الشوط.

وفي بداية الشوط الثاني تحصل الاتحاد السكندري على ركلة جزاء نفذها خالد قمر بنجاح وتمكن من التقدم لفريقه في الدقيقة 49 بالهدف الأول.

ولم يتمكن العربي الكويتي في التعادل والعودة بالنتيجة في اللقاء ليكون الأمر صعبًا في لقاء العودة أمام الاتحاد السكندري الشهر المقبل.

وتقام مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر المقبل على ملعب الاتحاد السكندري في مصر، من أجل كشف المتأهل إلى دور الـ16.