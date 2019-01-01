خالد عيسى يُطالب جماهير الإمارات بالحضور المكثف في مباراة أستراليا

الإمارات تلتقي مساء اليوم أمام المنتخب الأسترالي في ربع نهائي كأس آسيا 2019 على ملعب هزاع بن زايد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم رسالة خاصة إلى جماهير الكرة الإماراتية قبل مواجهة المنتخب الأسترالي مساء اليوم.

عيسى شدد في تصريحاته مع الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على أهمية المساندة الجماهيرية بالنسبة للأبيض، مستضيف البطولة القارية.

الإمارات تلتقي مساء اليوم أمام المنتخب الأسترالي في ربع نهائي كأس آسيا 2019 على ملعب هزاع بن زايد.

الحارس المتألق أضاف : نمتلك أفضلية اللعب على أرضن، ونتمنى أن تدعمنا الجماهير بقوة في مباراة اليوم.

نحن في @GoalAR قمنا باختيار هذه اللقطة كأبرز لحظات اليوم من #كأس_آسيا2019 🙌



مهدي طارمي يعرف جيدًا قيمة سردار أزمون 💫.. في طهران يُطلقون عليه "ميسي إيران" 👑🇮🇷#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/0YFZwcgznZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وأكد ابن الـ29 عاما بأن وقفة الجماهير القوية خلف الفريق كان لها تأثيراً كبيراً خلال المراحل السابقة من البطولة.