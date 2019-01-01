الانتقالات
كأس آسيا

خالد عيسى يُطالب جماهير الإمارات بالحضور المكثف في مباراة أستراليا

التعليقات()
الإمارات تلتقي مساء اليوم أمام المنتخب الأسترالي في ربع نهائي كأس آسيا 2019 على ملعب هزاع بن زايد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وجه خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم رسالة خاصة إلى جماهير الكرة الإماراتية قبل مواجهة المنتخب الأسترالي مساء اليوم.

عيسى شدد في تصريحاته مع الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على أهمية المساندة الجماهيرية بالنسبة للأبيض، مستضيف البطولة القارية.

الإمارات تلتقي مساء اليوم أمام المنتخب الأسترالي  في ربع نهائي كأس آسيا 2019 على ملعب هزاع بن زايد.

اختيارات المحررين

الحارس المتألق أضاف : نمتلك أفضلية اللعب على أرضن، ونتمنى أن تدعمنا الجماهير بقوة في مباراة اليوم.

وأكد ابن الـ29 عاما بأن وقفة الجماهير القوية خلف الفريق كان لها تأثيراً كبيراً خلال المراحل السابقة من البطولة.

الموضوع التالي:
موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم
الموضوع التالي:
قبل مواجهة ميلان، ماذا فعل أنشيلوتي ضد فرقه السابقة؟
الموضوع التالي:
دي يونج بعد انضمامه لبرشلونة: حان وقت دي ليخت
الموضوع التالي:
رونالدينيو: أريد رؤية ميسي في البرازيل
الموضوع التالي:
سيميوني يقترب من توقيع عقد طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد
إغلاق