خالد عيسى: يجب ان نكون أكثر حذراً في دور الستة عشر ولسنا راضين عن أنفسنا

حارس المنتخب الإماراتي غير راض عن أداء الأبيض بالرغم من تصدر المجموعة والصعود لدور الستة عشر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الإماراتي، عدم رضا لاعبو الأبيض عن أدائهم في كأس آسيا، بالرغم من صعودهم لدور الستة عشر وتصدر المجموعة الأولى.

وقال خالد عيسى في تصريحات عقبت اللقاء: "يجب ان نكون حذرين في مباريات خروج المغلوب، الخطأ فيها يخسرنا الكثير".

وواصل: "يجب ان نخاف من أخطائنا، أمامنا بضعة أيام حتى دور الستة عشر، يجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها خلال دور المجموعات".

وأتم تصريحاته برسالة لجمهور الأبيض، حيث قال: "أتمنى يصبرون علينا ويطولون بالهم، وإن شاء الله قادرين معاً نوصل لهدفنا".

الجدير بالذكر ان الإمارات تأهلت إلى دور الستة عشر، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، وبفارق نقطة عن كلاً من تايلاند والبحرين، أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما تذيل المنتخب الهندي المجموعة بثلاث نقاط.