خالد عيسى : مواجهة أستراليا صعبة ولكن الإمارات قادرة على التأهل

مواجهة منتخب أستراليا صعبة فهو قوي وبطل النسخة الماضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الحارس الدولي الإماراتي خالد عيسى، حارس مرمى الأبيض الأول لكرة القدم عن حظوظ منتخب بلاده في مواصلة المشوار الآسيوي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا.

المنتخب الإماراتي تخطى قيرغيزستان بنتيجة 3-2 في دور الـ16 لكأس آسيا على ملعب مدينة زايد الرياضية، ليضرب موعداً مع المنتخب الأسترالي في ربع نهائي البطولة.

وبالحديث عن المواجهة المقبلة قال خالد عيسى : "مواجهة منتخب أستراليا صعبة فهو قوي وبطل النسخة الماضية، وبالطبع ستكون مباراة هجومية". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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الحارس الإماراتي واصل تصريحاته : "سنشعر بأريحية في مباراة أستراليا عن لقاء قيرغيزستان، ونحن قادرون على التأهل للدور المقبل".

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منتخب الإمارات يتأهل لدور الـ8 على حساب منتخب قيرغستان بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين 🇦🇪



إليكم أبرز أرقام اللقاء 👇



#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/0sgh9Kf4gh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 21, 2019

ويلتقي الأبيض منتخب أستراليا يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 على ملعب هزاع بن زايد بالعين.