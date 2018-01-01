خالد عيسى: عشت أجمل 10 أيام بحياتي وخسرنا وما زال للحلم بقية

حارس العين قدم مونديال رائع، لكنه خسر النهائي أمام ريال مدريد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد خالد عيسى؛ حارس مرمى العين الإماراتي، أن هيبة ريال مدريد الإسباني تسببت في ضغط فريقه بنهائي كأس العالم الإمارات 2018، واعدًا الجماهير بتقديم الأفضل فيما هو قادم.

وخسر الزعيم نهائي المونديال بالهزيمة أمام البلانكوس برباعية برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للعين سجله تسوكاسا شيوتاني.، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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عيسى قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "عشنا أجمل عشرة أيام بحياتنا الكروية، واليوم لم نخسر من فريق عادي، بل خسرنا من ملك العالم في الكرة القدم، وإن كان بالإمكان أفضل مما كان".

وأضاف: "أمام الريال ربما لم نقدم نفس المستوى الذي ظهرنا به أمام ريفر بليت والترجي، بجانب أن هيبة الملكي تسببت في ضغطنا بالمباراة".

حارس الزعيم اختتم: "نعد الجماهير بالظهور المشرف في الاستحقاقات المقبلة، ما زال للحلم بقية، وقادرون على تحقيق مزيد من الإنجازات".

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يذكر أن العين تأهل للنهائي بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلاندي وريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح، وهزم الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.