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كأس آسيا

خالد عيسى: سنسعى لخطف صدارة المجموعة

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الإمارات تستضيف بطولة آسيا على أرضها

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث خالد عيسى حارس منتخب الإمارات عن أدائهم في منافسات كأس آسيا المقامة حاليًا على أرضهم، وعلى المنافسة على صدارة المجموعة.

ويقع المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بجوار كلًا من تايلاند والهند والبحرين، حيث حسم التأهل بالفعل إلى الدور الثاني بعد وصوله إلى النقطة الرابعة.

وينهي منتخب الإمارات منافساته بعد قليل في مرحلة المجموعات بمواجهة تايلاند، في تمام السادسة مساءً، في الجولة الثالثة.

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وقال عيسى في تصريحات صحفية، إنهم يسعوا لحسم صدارة المجموعة، وهو الهدف الوحيد أمام تايلاند هو الفوز ولا شيء غيره.

وأضاف: "سندخل مباراة تايلاند متسلحين بالثقة في النفس، والتي ارتفعت بوجود الجماهير في المساندة بكون البطولة على أرضنا".

وتابع: "النسخة الحالية من بطولة آسيا هي الأصعب مقارنة بالكثير من النسخ الماضية، بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 لأول مرة في تاريخ البطولة".

ويتنافس كلًا من تايلاند والهند والبحرين على بطاقة الصعود الثانية مع الإمارات، وبطاقة أحد منتخبات بين أفضل ثوالث في البطولة.

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