خالد عيسى: العين يقدم بطولة خرافية وهذا السر

حارس الزعيم تألق في اللقاء، وتصدى لركلة الجزاء الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف خالد عيسى؛ حارس مرمى العين الإماراتي، ما يقدمه فريقه في كأس العالم للأندية الإمارات، بالشيء الخرافي، مؤكدًا أن طموحه هو حصد لقب البطولة.

حارس الزعيم قاد فريقه اليوم الثلاثاء، للتأهل إلى نهائي المونديال، بعدما تصدى لركلة الجزاء الأخيرة لريفر بليت الأرجنتيني، ليفوز العين باللقاء بنتيجة 5-4.

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وقال عيسى، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله على هذا الانتصار الكبير، قدمنا بطولة خرافية، نسعى لها منذ سنوات وباقي خطوة واحدة، نتمنى أن يقف معنى العرب جميعًا حتى نشرفهم في النهائي".

وأضاف: "سر تألقي الراحة النفسية، دخلنا البطولة بعيدًا عن الضغوط، وحددنا هدف معين أمام أعيننا، ونحن نستمتع بما نقدمه حتى نثبت أن كرة الإمارت بخير".

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بسؤاله عن الفريق الذي يرغب في مواجهته بالنهائي، علق: "أهم شيء أننا سنلعب نهائي المونديال بصرف النظر عن من سنواجه، وقادرون على إحراز البطولة لمَ لا؟".

وينتظر العين أن يلاقي في النهائي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما إنتلرز الياباني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.