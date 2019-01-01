تقارير: بوطيب يقترب من الرحيل عن الزمالك في يناير

ميتشو يستبعد خالد بوطيب من حساباته لحين البت في أمره

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، استبعاد المغربي خالد بوطيب من قائمة الفريق، حتى يتم حسم مصيره من جانب إدارة القلعة البيضاء.

خالد بوطيب انتقل لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي، لمدة 3 سنوات ونصف.

وأشار موقع "فيلجول" المصري إلى أن بوطيب أصبح مرشحًا بقوة للخروج من قائمة الزمالك في يناير المقبل، بعد خروجه من حسابات المدرب الصربي "ميتشو"، حتى اتخاذ قرارًا بشأنه.

بوطيب أصبح جاهز طبيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، رغم تأثره بإصابته القديمة، بكدمة في الركبة، ليدخل في مرحلة التأهيل البدني.

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وخلال 16 مباراة شارك فيهم خالد بوطيب، استطاع أن يسجل 4 أهداف فقط بالقميص الأبيض، والإصابات أبعدته عن المشاركة لفترات طويلة.

ولعب خالد بوطيب مع منتخب المغرب الأول 20 مباراة، استطاع أن يسجل خلالهم 8 أهداف فقط، أهمهم هدفه في مرمى إسبانيا، ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

ويعتمد ميتشو في مركز المهاجم على المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، بالإضافة إلى محمد أوناجم.