خالد بن فهد؟ .. "الدعم الحكومي يكفي النصر!"

حذر الإعلامي الرياضي محمد الدويش من استمرار الأوضاع في نادي النصر السعودي على ما هي عليه حاليًا، مطالبًا مسؤولين النادي بالتصحيح وإلا سينتقل الفريق من فشل إلى فشل.

موسم للنسيان للعالمي:

العالمي ودع كافة البطولات التي ينافس عليها بالموسم الجاري، مع بقاء أمل ضعيف للغاية له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد، مع بقاء خمس جولات على النهاية.

وودع الفريق العاصمي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد.

قبلها كان قد خسر بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال آسيا 2021 بالهزيمة أمام الهلال أيضًا بنتيجة 2-1.

ويغيب العالمي عن النسخة الحالية من دوري الأبطال في ظل احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي بالموسم الماضي.

"الدعم الحكومي يكفي الاتحاد بشرط!"

الدويش يرى أن النصر لن يحقق النجاح مع أي مدرب أو لاعب أيًا كان، طالما الوضع بقى على ما هو عليه الآن بالنادي.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " إذا بقي الوضع على ماهو عليه في النصر فسيتكرر موسم الفشل مع أي مدرب وأي لاعب .. هل المطلوب دعم هذا الوضع ؟ كلا .. يصححون أو يرحلون.

"إذا كان الدعم الشخصي سيُبقي على القرار غير الفني فإنّ الدعم الحكومي مع الدخل الذاتي بقرار فني يكفي !".

إذا بقي الوضع على ماهو عليه في #النصر فسيتكرر موسم الفشل مع أي مدرب وأي لاعب .. هل المطلوب دعم هذا الوضع ؟

كلا .. يصححون أو يرحلون

إذا كان الدعم الشخصي سيُبقي على القرار غير الفني فإنّ الدعم الحكومي مع الدخل الذاتي بقرار فني يكفي ! — محمد الدويش (@Aldowayesh) March 21, 2022

الإعلامي الرياضي في تغريدته يلمح لاكتفاء الأمير خالد بن فهد بدعم النادي ماديًا فقط، دون التدخل في عمل الإدارة، لتصحيح الأوضاع التي تسوء.

خالد بن فهد قام بدعم العالمي بالصفقات خلال الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين، وانتشل النادي من ديونه، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية ومن ثم النجاح في قيد الصفقات الجديدة.

ويهاجم بعض النصراويين الأمير خالد خلال الفترة الحالية، معترضين على وقوفه صامتًا أمام عمل إدارة مسلي آل معمر، الذي يقود النادي للمجهول.

اقرأ أيضًا..

فيديو | إجازة؟ .. إذًا حمد الله يعرف طريقته جيدًا

التفاصيل تتضح .. رحيل تاليسكا لبشكتاش مسألة وقت فقط!

مشكلة النصر الأبدية؟ .. الهريفي يكشفها لـ"العقلاء فقط"