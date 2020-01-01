خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

إصابة ابنة خالد الغندور بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، منذ قليل، إصابة ابنته بفيروس كورونا، ويعتذر عن الظهور على قناة النادي.

وانتشر فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة وتسبب في توقف الكثير من الأنشطة الرياضية حول العالم والتسبب في الكثير من الخسائر.

وكشف الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مرض ابنته وضرورة بقاءه في المنزل.

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وقال نجم الزمالك السابق: "اعتذر عن الظهور في الإعلام و البقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا و ربنا يحفظ الجميع".

ويظهر خالد الغندور عبر قناة الزمالك في برنامجه الرئيسي "زملكاوي" بعض أيام الأسبوع، ولكن إصابة ابنته ستبعده فترة عزل خلال الفترة المقبلة.

ويعد خالد الغندور من اللاعبين التاريخيين في الزمالك، وأحد القادة الذين لهم سجل مشرف للغاية مع القلعة البيضاء.