اختار هاري كين بهذا المركز .. إشادة سعودية بظهور خالد العرافة "الرابع" في حفل الكرة الذهبية!

تلقي الإعلامي خالد العرافة، إشادة حول مشاركته في التصويت على جائزة الكرة الذهبية "2026"، للعام الرابع على التوالي، حيث تم الكشف عن اختياراته في السباق الذي كان محتدمًا بين هاري كين ولامين يامال وكيليان مبابي.

هاري كين "بطل" الكرة الذهبية

وفي الحفل التاريخي الذي أقيم في لندن لأول مرة، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء الجائزة، أعلن الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، عن تتويج هاري كين، نجم بايرن ميونخ، بالكرة الذهبية، ليحصد الجائزة عن موسم 2025-2026.

تتويج كين جاء بعد منافسة قوية مع كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، والهدّاف التاريخي لكأس العالم، والذي حل وصيفًا في القائمة، بينما حلّ لامين يامال، جناح برشلونة، وبطل المونديال، في المركز الثالث.

أما عن ترتيب العشرة الأوائل في "بالون دور 2026"، فقد جاء على النحو التالي..

الرابع: رودري "مانشستر سيتي - إسبانيا".

الخامس: ليونيل ميسي "إنتر ميامي - الأرجنتين".

السادس: خفيتشا كفاراتسخيليا "باريس سان جيرمان - جورجيا".

السابع: عثمان ديمبيلي "باريس سان جيرمان - فرنسا".

الثامن: إرلينج هالاند "مانشستر سيتي - النرويج".

التاسع: مايكل أوليسي "بايرن ميونخ - فرنسا".

العاشر: فابيان رويز "باريس سان جيرمان - إسبانيا".

اختيارات العرافة

وأشاد محمد الخميس، مقدم برنامج "في الـ90"، عبر فضائية الرياضية السعودية، بتواجد الإعلامي خالد العرافة، في حفل البالون دور، للعام الرابع على التوالي، مشددًا على ضرورة دعم مواهب تلك المملكة، خاصة مع ظهور العرافة في هذا الحدث العالمي، وقدرته على التحدّث بأربع لغات.

وأشار الخميس، إلى ظهور اختيارات خالد العرافة، عبر برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، حيث قرر اختيار هاري كين في المركز الأول، ومنحه 15 نقطة، كما اختار كيليان مبابي في المركز الثاني بـ12 نقطة، ثم لامين يامال ثالثًا بـ10 نقاط.

ثنائي النصر في البالون دور

في سياق متصل، حرص الإعلامي وليد شرقي، على الالتقاء بصناع المحتوى في حفل الكرة الذهبية، حيث نشر مقطع فيديو عن سؤالهم بشأن النجم السعودي الذي يودون رؤيته في الحفل.

وجاءت ردود الأفعال باختيار ثنائي النصر عبد الله الخيبري وعبد الله الحمدان، كأفضل لاعب سعودي، فيما طالب أحد صناع المحتوى بحضور الخيبري لحفل البالون دور في العام المُقبل.

نجوم الدوري السعودي

وكانت قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، قد شهدت حضورًا تاريخيًا لنجوم دوري روشن السعودي، حيث تقاسم السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، المركز الـ29 مع مدافع آرسنال، ويليام ساليبا، فيما جاء نجم القادسية، المكسيكي خوليان كينيونيس، في المركز الـ28.

هذا الحضور لم يقتصر فقط على الكرة الذهبية، وإنما جاء أيضًا في جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، والتي توج بها أوناي سيمون، حارس المنتخب الإسباني، فيما جاء ياسين بونو وإدوارد ميندي، ثنائي الهلال والأهلي، في المركزين الثامن والتاسع في القائمة.