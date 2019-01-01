الانتقالات
الانتقالات

خالد البلطان : هتان باهبري لا يُريد تجديد عقده والمفاوضات من الهلال والنصر

التعليقات()
باهبري لا يرغب بالتجديد لنادي الشباب بالرغم من تقديم كافة العروض المناسبة له
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

خرج خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، للحديث عن الأزمة المثارة حالياً بشأن قصة تجديد اللاعب هتان باهبري، وحقيقة امتلاكه لأكثر من عرض محلي.

البلطان قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" أن باهبري لا يرغب بالتجديد لنادي الشباب بالرغم من تقديم كافة العروض المناسبة له من الناحية المادية.

 وحول عقد باهبري قال البلطان : "اللاعب مازال يمتلك 7 أشهر في عقده، والإدارة تلقت عروضاً رسمية من ناديي الهلال والنصر، بينما لم يقدم الاتحاد أي عروض".

اختيارات المحررين

رئيس الليث أكمل : "مازال لدينا أمل أن يجدد لنا، لكن طالما بلغنا بشكل أنه لا يرغب بالتجديد، ومن المفترض أن نقرر إما أن يستمر 7 أشهر ويذهب بالمجان، أو نبيعه ونكسب والخيار الثاني هو الأقرب.

وأضاف رئيس النادي أنه الإدارة بالتأكيد ستتخذ القرار الأمثل في مصير اللاعب، مؤكداً أن  من يفاوض الشباب لابد أن يكون نادي مقتدر مالياً، من أجل بيعه.

الموضوع التالي:
مدير دورتموند: شراء نيمار أسهل من سانشو
الموضوع التالي:
يورنتي سعيد بهدفه وسيبايوس يتمنى بيتيس في النهائي ونافاس يطلب اللعب أكثر
الموضوع التالي:
ثنائية بنزيما في جيرونا تُدخله تاريخ ريال مدريد
الموضوع التالي:
بيتزي : أشعر بالرضا على أداء المنتخب السعودي في كأس آسيا
الموضوع التالي:
كريستال بالاس يعلن التعاقد مع باتشواي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو
إغلاق