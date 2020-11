خافيير ماسكيرانو المظلوم بجيل العظماء .. شبح وسط برشلونة الذي أبكى جماهيره مرتين

التاريخ كان في صيف 2010 وبرشلونة حقق لتوه الدوري الإسباني وفشل في تحقيق دوري الأبطال الثاني على التوالي بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي، وبالرغم من الشعور بالمرار إلا أن موسم الفريق كان ناجحًا، وذلك الجيل من اللاعبين يبشر بالمزيد من السيطرة على القارة.

كل التفكير يتجه نحو دعم الفريق بالعناصر التي ستساعده على العودة في الموسم التالي أكثر قوة، لتفادي الخروج الجنوني من دوري أبطال أوروبا من جديد في الموسم التالي، ولم يكن أحدهم يعلم أن خافيير ماسكيرانو سيكون ضمن هؤلاء.

فقامت إدارة برشلونة بالإعلان عن ضم اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو من صفوف ليفربول الإنجليزي، لكن الحماس كان يستحوذ على جماهير النادي الكتالوني بفعل صفقة أخرى وهي تلك الخاصة بدافيد فيا هداف منتخب إسبانيا وواحد من أبطال كأس العالم، فوجدنا صفقة ماسكيرانو قد تم تهميشها.

عمر ماسكيرانو في ذلك الوقت كان 26 عامًا وهو الأمر الذي ربما لم يلهب حماس جماهير برشلونة في ظل ضم شباب مثل مارتين كاسيراس وألكسندار هليب وغيرهم في نفس السوق.

تستطيع القول بدون أي تردد أن صفقة الأرجنتيني لم تلق الاهتمام الأكبر، وأن صور ماسكيرانو على قمصان جماهير برشلونة كانت الأقل في ملعب كامب نو ومحيطه.

داخل الملعب لم يختلف الأمر كثيرًا ففي مشواره مع برشلونة تؤكد الإحصائيات المختلفة أن اللاعب ماسكيرانو سجل في شباك فريقه خمسة أهداف في مناسبات عديدة مختلفة.

الأسوأ من ذلك الرقم هو كونه الرقم الأعلى في تاريخ نادي برشلونة بحسب ما ذكرت إحصائيات عديدة، وهو الأمر الذي لم يكن مثاليًا بالنسبة للاعب بدايته لم تكن الأفضل مع الفريق.

لكن بالعودة للمواقع المعتمدة والشهيرة في جانب الإحصائيات وجدنا إنكارًا لذلك الأمر حتى من ذلك الهدف الواضح الذي سجله في شباك فريقه بدوري أبطال أوروبا عام 2012 لصالح سلتيك.

بعض تلك الأهداف كان وديًا مثل ذلك الذي سجله لصالح ليفربول في صيف 2016 في شباك برشلونة بدورة ودية دولية.

في المقابل سجل ماسكيرانو مرة وحيدة في شباك خصوم برشلونة كانت من نقطة الجزاء قبل أيام من رحيله عن الفريق الكتالوني.

