زانيتي: إيكاردي سيكون واحد من أساطير إنتر

خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي يؤكد على أهمية اللاعب ماورو إيكاردي ويتمنى بقاءه مع الفريق لأطول وقت ممكن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر عن رغبته في استمرار مواطنه الأجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق في صفوف النادي لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زانيتي وأكد خلالها على أهمية إيكاردي في صفوف إنتر، وذكر خلالها أنه يتوقع أن يكون أحد أساطير النادي في المستقبل.

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وقال زانيتي: "أتمنى أن يبقى ماورو إيكاردي معنا لسنوات عديدة قادمة وأن يصبح واحداً من أساطير النادي، إسهاماته كبيرة للغاية معنا وهام بالنسبة لنا".

وأضاف: "الموسم الماضي هدفنا كان الصعود لدوري أبطال أوروبا ونجحنا في تحقيق ذلك، لكن سوء الحظ الرحلة انتهت في مباراة بي اس في آيندهوفن".

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وأكمل: "هذا لا يعني أننا لم يكن أو ليس لدينا أهدافًا جديدة، الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي وكأس إيطاليا تعد بطولات هامة للغاية بالنسبة لنا، وعلينا أن نستمر في تقديم الأداء الجيد فيهم".

جدير بالذكر أن إيكاردي قائد إنتر كان مطلوبًا للإنضمام لصفوف فريق ريال مدريد لتعويض رحيل رونالدو وتراجع أداء هجوم النادي الملكي.