خافيير تيباس يدافع عن تقنية الفيديو

رئيس رابطة الدوري الإسباني يدافع عن تقنية الفيديو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية عن تقنية الفيديو في الدوري الإسباني، وذلك بعد الانتقادات الموجهة إليها.

وتحدثت الصحافة الإسبانية في الأيام الأخيرة عن عدم جدوى تطبيق تقنية الفيديو في إسبانيا نظرًا لتواصل الأخطاء التحكيمية.

وأثار ديربي مدريد بين الريال وأتليتيكو الكثير من الجدل نظرًل للكثير من القرات الجدلية التي تخللها هذا اللقاء.

⭕️ متبقي دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات 🚪

فريقك يمكنه التعاقد مع لاعب واحد فقط من ضمن هؤلاء 👇

من ستختار؟ 👀



وفي حالة كان أحد هؤلاء لاعبًا بالفعل في فريقك المفضل فمن ستختاره لـ يزامله🤔 pic.twitter.com/hQa9yePASx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وأمام كل ذلك، رد خافيير تيباس مدافعًا عن تقنية الفيديو، حيث قال إنها تسببت في تقليل حدة الأخطاء التحكيمية.

واستدل تيبـاس بالعديد من اللقـطات الجدلية التي حدثت في الموسم الماضي وقبل الماضي، وقارنها بشبيهتها في هذا الموسم.

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يذكر أن جميع أندية الدوري الإسباني كانت قد صوتت بالإجماع على تطبيق تقنية الفيديو في المسابقات المحلية في إسبانيا.