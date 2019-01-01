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خافيير تيباس يدافع عن تقنية الفيديو

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Roslan Rahman
رئيس رابطة الدوري الإسباني يدافع عن تقنية الفيديو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

دافع خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية عن تقنية الفيديو في الدوري الإسباني، وذلك بعد الانتقادات الموجهة إليها.

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وتحدثت الصحافة الإسبانية في الأيام الأخيرة عن عدم جدوى تطبيق تقنية الفيديو في إسبانيا نظرًا لتواصل الأخطاء التحكيمية.

وأثار ديربي مدريد بين الريال وأتليتيكو الكثير من الجدل نظرًل للكثير من القرات الجدلية التي تخللها هذا اللقاء.

وأمام كل ذلك، رد خافيير تيباس مدافعًا عن تقنية الفيديو، حيث قال إنها تسببت في تقليل حدة الأخطاء التحكيمية.

واستدل تيبـاس بالعديد من اللقـطات الجدلية التي حدثت في الموسم الماضي وقبل الماضي، وقارنها بشبيهتها في هذا الموسم.

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يذكر أن جميع أندية الدوري الإسباني كانت قد صوتت بالإجماع على تطبيق تقنية الفيديو في المسابقات المحلية في إسبانيا.

 

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