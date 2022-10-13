خاطر: الانتقادات بحق قطر قد تكون عنصرية ويريدون تحويل كأس العالم لمنصة سياسية

ما هو موقف قطر من المثليين في كأس العالم؟

كشف ناصر خاطر؛ المدير التنفيذي لكأس العالم قطر 2022، عن موقف بلاده من استضافة المشجعين يحملون أعلام قوس قزح، وأيضًا موقف المشجع المثلي من الإمساك بيد الآخر في الشوارع القطرية.

ما هو موقف قطر من أعلام قوس قزح؟

خلال حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" قال خاطر: "الكثير من الأخبار التي قرأناها في الصحافة عن ألوان قوس قزح التي سيرتديها اللاعبون في كأس العالم على أذرع، ولكن لا نعرف أي شيء مؤكد أو رسمي عن هذا الأمر".

ووجه روب هاريس مقدم البرنامج سؤالًا إلى خاطر قائلًا: هل يمكن أن يأتي المشجعون بأعلام قوس قزح إلى كأس العالم؟

المدير التنفيذي لكأس العالم رد: "نحن نرحب بالجميع هنا في قطر، ولكن عليهم أن يحترموا ثقافتنا، والجميع مرحبًا به وسيشعرون بالأمان هنا في قطر".

ما هو موقف قطر من مسك المثليين الأيدي في الأماكن العامة؟

هاريس وجه سؤالًا آخر إلى ناصر، حيث قال له: هل كل شخص مثلي من المشجعين يمكنه أن يمسك بيد الآخر في الأماكن العامة؟

خاطر رد قائلًا: "لا مشكلة في ذلك، وإذا حدث ذلك لساعات في الشارع لن يتعرض لهم أحد، وكمثال أستطيع الآن أن أمسك بيدك ونسير في الأماكن العامة دون مشكلة".

إقحام الأمور السياسية والتعامل مع المخمورين

مقدم البرنامج سأل ناصر أيضًا عن الانتقادات التي تطول دولة قطر وكأس العالم وهل يعتبرها انتقادات عنصرية؟ وكان رد المدير التنفيذي كالآتي: "لن أتطرق إلى ما هي نوايا الآخرين، ولن أخوض داخل الأشخاص، ولكن من يدري ربما!".

وواصل: "هذه بطولة رياضية، ويريد الناس أن يأتوا لها ويستمتعون بها، ويجب عدم تحويلها إلى منصة للبيانات السياسية، وهو الأمر الذي ليس مناسبًا".

وكشف خاطر عن إعداد مناطق سيتم إرسال فيها المشجعون المخمورون، من أجل إيقاظهم، سيكون اسمها "استيقظوا".