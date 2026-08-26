جريتا بودينو، المديرة التنفيذية لشؤون الأفراد والثقافة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في يوفنتوس، بركان من الأفكار. أفكار تحولت على مر السنين إلى مشاريع ناجحة، مكّنت البيانكونيري من لعب دور الرائد في موضوعات مثل الرفاهية والصحة النفسية والدمج والمسؤولية الاجتماعية.

من استراتيجية "الأفراد أولاً" إلى "قصص القوة" و"مركز الأثر الإيجابي". GOAL تحاور بودينو حول جانب من يوفنتوس أقل ظهوراً، لكنه لا يقل طموحاً عما يحدث على أرض الملعب.

الأفراد أولاً واستراتيجية ESG

روميو أجريستي: "لنبدأ بمفهوم "الأفراد أولاً"، كلمتان عزيزتان جداً على قلب النادي."

جريتا بودينو: "الأفراد أولاً ركيزة من ركائز استراتيجيتنا في ESG، أي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبالتحديد، إذا ركّزنا على حرف 'S'، أي الجانب الاجتماعي، فإن الأفراد أولاً هي السياسة التي تحكم كل ما نفعله ونفكر فيه ونريده وننفّذه من منظور اجتماعي من أجل أفرادنا.

"عندما طُلب مني قبل ثلاثة مواسم أن أتولى مسؤولية ESG أيضاً، رحّبت بالعرض بكل سرور. لقد نجحنا في دمج روح الموارد البشرية، أي العناية بالأفراد ورفاهيتهم، مع روح ESG المكرّسة لفريقنا الداخلي وللقيم والسلوكيات التي نروّج لها خارجياً في آنٍ واحد.

"كان توحيد هذين الجانبين أمراً رائعاً وأساسياً بالنسبة لنا. أنا شغوفة بهذا الموضوع، خصوصاً لأن الأفراد أولاً يعني استخدام الدافع والشغف والطاقة لدى موظفينا لرواية قصة ليست داخلية فحسب، بل خارجية أيضاً. وهذا يجعل كل شيء يبدو أكثر أصالة بكثير."

قصص القوة

روميو أجريستي: "أود أن نتحدث عن قصص القوة. عند النظر إلى قصة بييترو (أحد المشجعين الثلاثة الذين ظهروا في سلسلة قصص القوة) على وجه الخصوص، أعتقد أنه من المستحيل ألا يتأثر المرء. إنها تُظهر كيف يمثّل يوفنتوس مرجعاً في حياة الكثير من الناس حول العالم. كيف وُلدت هذه الفكرة؟"

جريتا بودينو: "ما زلت تنتابني القشعريرة لمجرد التفكير في الأمر. لعلها كانت من أجمل ما أنجزناه منذ وصولي إلى هنا. يسعدني كثيراً أنها كانت مميزة بالنسبة لك أنت أيضاً. أُطلقت قصص القوة عام 2023. والفكرة الأساسية هي كسر الوصمة المحيطة بالصحة النفسية، والتي لا تزال موجودة للأسف في الرياضة، وفي كرة القدم على وجه الخصوص.

"بدأت في الموسم الأول ببودكاست يضم لاعبينا ولاعباتنا إلى جانب أعضاء الطاقم. وتطورت على مر السنين لتبلغ ذروتها هذا العام برواية قصص ثلاثة مشجعين. وإلى جانب ذلك، طوّرنا أيضاً برنامجاً يركّز على الرفاهية النفسية لفريقنا نفسه، أعدنا العمل به داخلياً."

قوة الفريق

روميو أجريستي: "ارتباطاً بالفيلم الوثائقي، ماذا تعني قوة الفريق بالضبط؟"

جريتا بودينو: "قوة الفريق تستند إلى مفاهيم التمكين والمرونة النفسية. والهدف هو منح الأفراد أدوات جديدة للعناية بصحتهم النفسية وبأنفسهم وبرفاهيتهم العامة."

جائزة اللعبة المستدامة

روميو أجريستي: "ما مقدار الفخر بالفوز بجائزة اللعبة المستدامة في لندن؟ وما كانت الاستراتيجية؟"

جريتا بودينو: "الجائزة موجودة الآن في مكتبي، وهناك قدر هائل من الفخر، ليس فقط بالتكريم في حد ذاته، رغم أننا كُرّمنا على المستوى الدولي، بل بما تمثّله. لقد تم اختيارنا من دون أن نطلب ذلك، ومُنحنا الجائزة من دون أن نتقدّم بأي طلب رسمي. لقد اختارونا بناءً على قراراتهم الخاصة.

"كانت هناك أندية ومؤسسات كبرى أخرى مشاركة، مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وغيرهما. الفخر عظيم لأن الجائزة تمثّل المسيرة التي خضناها على مدى سنوات: مسار يربط روحنا الداخلية، أي الدافع القوي لدى قوتنا العاملة، بالمسارات الخارجية التي نقدّمها لجماهيرنا، وبكل ما نخطط له وننفّذه."

مركز الأثر الإيجابي

روميو أجريستي: "لننتقل إلى مركز الأثر الإيجابي."

جريتا بودينو: "مركز الأثر الإيجابي لجنة تطوعية تتألف من موظفين يختارون المشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة. والأمر المهم هو أنني لا أقودها، ولا يقودها فريقي ولا إدارة النادي. لقد اجتمعوا بشكل مستقل في هذه اللجنة ويقومون بمبادرات ربما ما كنا لنفكر فيها بأنفسنا. إنها إحدى الأدوات العديدة التي نملكها، لكنها لا تنبع من إدارة تُملي من الأعلى: إنها تأتي من أفرادنا الذين اختاروا المشاركة طواعية."

برامج التطوير والمشاركة والرفاهية

روميو أجريستي: "ما هي خطط الشركة فيما يتعلق بالمشاركة والرفاهية؟"

جريتا بودينو: "هناك الكثير منها. بالنسبة لنا، كل شيء يبدأ من عملية التوظيف، حيث نسعى دائماً إلى أن نكون شفافين ومنصفين. كل من يتابعنا سيلاحظ أن الوظائف الشاغرة تُنشر خارجياً بشكل متزايد، وهذا مصدر فخر كبير لنا. وبمجرد توظيف الشخص، يبدأ كل شيء ببرنامج التأهيل الوظيفي لدينا. إنها خطة مفصّلة تغطي الأسابيع الأولى لأي شخص ينضم إلى يوفنتوس: اجتماعات، ومرافق يجب التعرّف عليها، وأشخاص سيتعامل معهم، وكل ما يلزم لفهم المكان الذي وصل إليه.

"مبادرة أخرى نفخر بها كثيراً هي برنامج إدارة المواهب، المخصص للمواهب الداخلية. يتم اختيارهم كل عامين تقريباً ويتّبعون برنامجاً محدداً، يتضمن تقييمات للمهارات ورسم خرائط لمجالات النمو وجلسات تدريب ومسارات تعليمية يختارها الموظفون أنفسهم. الشركة لا تفرض المسار: كل موهبة تقرر المجال الذي ترغب في التدرّب فيه. ثم يُختتم البرنامج بمسار إرشادي، وهنا أيضاً تختار الموهبة من ترغب في العمل معه.

"كما طبّقنا برامج تدريب على الذكاء الاصطناعي للجميع. والفكرة هي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في الرفاهية حيثما أمكن من خلال توفير الوقت والمساحة من المهام التي يمكنه المساعدة فيها. ننظم أيضاً 'محادثات صحية' بدعم من فريقنا الطبي، تركّز على موضوعات مثل صحة المرأة والعناية بالبشرة والتغذية والنوم. ذكرنا قوة الفريق سابقاً. ثم هناك تعلّم اللغات، المتاح للجميع عبر منصة إلكترونية حيث يمكن للأشخاص اختيار اللغة التي يدرسونها، ومتى وكيف يتعلمونها. وأخيراً، لدينا برنامج رياضي خلال استراحة الغداء يتضمن اليوغا والبيلاتس والتدريب الوظيفي، إضافة إلى إمكانية استخدام صالة الرياضة."

قطاع الناشئين والتعليم

روميو أجريستي: "نعلم جميعاً كم أن قطاع الناشئين قريب إلى قلبك، بعيداً عمّا يحدث على أرض الملعب. ما هي المشاريع المرتبطة بهذا المجال؟"

جريتا بودينو: "إنه قريب من قلوبنا إلى حد كبير. أستطيع القول إنه روحنا، سواء لقطاع الناشئين لدى السيدات أو الرجال. هذا العام، أعدنا عدة جلسات ضمن برنامج J-Studium، وهي مبادرة رائعة أطلقها قبل بضع سنوات من سبقونا ومن كانوا يقودون قطاع الناشئين سابقاً.

"من بين آخرين، استضفنا فيديريكا برينيوني (بطلة التزلج الإيطالية الأولمبية)، التي ألقت محاضرة؛ وما زلت أستعيد تلك اللحظة بفرح كبير. المسار الثاني الذي نتّبعه مع قطاع الناشئين يتعلق بالتمييز على أساس الجنس. في مايو الماضي، قاد جينو تشيكيتين من مؤسسة تشيكيتين جلستين مع كامل طاقم قطاع الناشئين. كان الأمر مؤثراً حقاً."

تطبيق Kyan والصحة النفسية للموظفين

روميو أجريستي: "ماذا عن تطبيق Kyan الذي أطلقتموه؟"

جريتا بودينو: "تطبيق Kyan امتداد طبيعي لمسيرة قوة الفريق لدينا، أي تركيزنا على الصحة النفسية للموظفين. أطلقناه خلال فعالية الفيلم الوثائقي التي ضمّت المشجعين الثلاثة. اكتشفت التطبيق قبل ما يزيد قليلاً عن عام في فعالية للرفاهية المؤسسية في زيورخ. إنه يتيح للمستخدمين إجراء تقييم ذاتي لفهم موقعهم في مجالات رئيسية مثل العمل والتوتر والنوم والعافية العامة.

"بناءً على ذلك التقييم، يقدّم التطبيق نصائح وتدريبات مبسّطة ومتابعات يومية. من الميزات التي تعجبنا كثيراً إمكانية حجز جلسات فردية مع أخصائيين نفسيين أو مدرّبين. كل موظف في يوفنتوس بات الآن يتمتع بإمكانية الحصول على دعم نفسي فردي. كان ذلك متاحاً بالفعل للاعبينا، لكنه لم يكن يُقدَّم حتى الآن لعموم طاقمنا. أما الآن فقد أصبح كذلك."