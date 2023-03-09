خاص | إيميليانو مارتينيز يكشف كواليس تصديه الشهير.. وحين كاد يبكي بسبب ليونيل ميسي!

كواليس كأس العالم وكوبا أمريكا

تحدث إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين في تصريحات خاصة لـ"جول" عن بعض الكواليس المتعلقة بغرفة ملابس الألبيسيليستي، خصوصًا اللقطة الشهيرة التي وجه فيها القائد ليونيل ميسي حديثًا للاعبي التانجو على هامش نهائي كوبا أمريكا 2021.

وقال حارس الألبيسيليستي: "لقد أثرت في تلك الكلمات، شعرت حقًا أنني أريد البكاء لأنه ذكر ابنتي، أنجبت زوجتي قبل 10 أيام من نهائي كوبا أمريكا، وقال ميسي إنني لم أر ابنتي المولودة حديثًا حتى أبقى في الفريق، قلت لنفسي: حقًا ميسي يقول ذلك؟ الأمر أصابني بالقشعريرة، لقد كان أمرًا رائعًا بالنسبة لي".

كما تحدث عن تصديه الشهير أمام راندال كولو مواني في نهائي كأس العالم بالدقيقة 123 من المباراة، وقال: "عندما أذهب إلى الفراش وقبل أن أغمض عيني، أفكر دائمًا، ماذا لو حدث ذلك؟ كان الأمر سريعًا، كوناتي لعب كرة طويلة وفجأة وجدت كولو مواني في موقف واحد ضد واحد، لكنني كنت هادئًا، كنت أنتظره".

وأردف: "لقد مارست القليل من التفكير، يمكنكم رؤية ذراعي اليسرى وساقي اليسرى في اتجاه واحد لأنني اعتقدت أن الكرة ستذهب إلى هذه الناحية، لم أحرك رأسي وأغمضت عيني، تخيلت نفسي أقول له (هيا اضربني) وقد حدث ذلك، لم أدر وجهي أبدًا، إذا أصابني في أنفي فسيكون ذلك أفضل شيء، أهم شيء ألا تدخل الكرة المرمى، أعتقد أن ذلك هو أفضل تصدٍ في مسيرتي الكروية".