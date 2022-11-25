خاص | الكشف عن موقف نيمار من استكمال كأس العالم

نجم البرازيل الأول أثار قلق الجماهير

أثار البرازيلي نيمار قلق مشجعي البرازيل في كل أنحاء العالم بسقوطه مصابًا على أرضية ملعب مباراة السيليساو ضد صربيا في فوز البرازيل 2-0 على الصرب بالجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

نيمار ظهرت له صور وهو يبكي على الدكة، ما أشعر مشجعي السيليساو بأن النجم الأول للمنتخب لن يكون متاحًا لما تبقى من مباريات المونديال.

بهذا الصدد، علم "جول" من مصادره أن اللاعب متفائل بشأن أن البطولة لم تنته بالنسبة له، رغم أن مشاركته أمام سويسرا في الجولة المقبلة لم يعد أمرًا محل شك، بل بات مستحيلًا.

نيمار لا يريد الغياب عن منتخب بلاده في هذه الفترة الحساسة للغاية، منتخب السيليساو يسعى لإدراك اللقب السادس له في مسيرته بكأس العالم، والجيل الحالي يستطيع وعد البرازيليين بهذا اللقب.