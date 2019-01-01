خاص | يوفنتوس يخطط لتجديد عقد كوادرادو

كوادرادو مستمر مع اليوفي رغم الإصابات

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لتمديد عقد خوان كودرادو لعام إضافي لينتهي في 2021.

كودرادو انضم إلى يوفنتوس في 2015 على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي قبل الحصول على عقد دائم في 2017.

وعلم Goal أنّ إدارة يوفنتوس لن تفرط في صاحب الـ 31 عامًا رغم كثرة الإصابات التي يتعرض لها بل وتخطط لتمديد عقده لعام إضافي.

وبعد رحيل ماسيلميانو أليجري وتعيين ماوريسيو ساري، فإن الجناح الكولومبي يطمح للحصول على المزيد من الدقائق في الفترة المقبلة.

كوادرادو لعب 23 مباراة فقط في الموسم المنصرم وسجل هدفًا واحدًا فقط كما غاب عن المشاركة للإصابة في ركبته اليمنى.

جدير بالذكر أنّ لاعب تشيلسي يقدم مستويات جيدة مع كولومبيا في كوبا أمريكا ووصل إلى ربع النهائي ليواجه تشيلي.