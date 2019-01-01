خاص - يوفنتوس يراقب نجم فالنسيا

اللاعب الشاب متألق في الليجا مع الخفافيش

بدأ يوفنتوس في التحرك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق مستقبلاً، ووضع نصب عينيه مهاجم فالنسيا الشاب فيران توريس.

وشارك توريس الذي وُلد في 2000 مع فالنسيا 14 مرة هذا الموسم وسجل هدفين، واصبح يلعب دوراً مهماً مع المدرب ألبرت سيلاديس.

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وعلم جول أن يوفنتوس يراقب عن كثب تطور توريس، وأرسل كشافيه لمراقبته في لقاء إسبانيا تحت 21 عاماً مع مقدونيا الشمالية.

ويمتد عقد توريس في فالنسيا حتى 2021، ويملك شرطاً جزائياً بقيمة 100 مليون يورو للأندية المهتمة بخدماته.

ويبحث يوفنتوس عن تدعيمات لخط هجومه في ظل اقتراب رحيل ماريو ماندجوكيتش في يناير المقبل، والذي أشارت التقارير لاقترابه من مانشستر يونايتد.

وباستثناء باولو ديبالا، فمتوسط أعمار لاعبي خط هجوم البيانكونيري في ارتفاع بوجود كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين، الأمر الذي تعمل الإدارة على تقليصه.

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ويحتل يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب السيري آ بعد مرور 12 جولة من المسابقة، وبفارق نقطة عن إنتر.