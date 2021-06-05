خاص | يحيى الشهري يزيد أوجاع الأهلي .. وشرط يحسم وجهته الجديدة

تعرف على موقف يحيى الشهري

حيرة يعيشها يحيى الشهري، نجم نادي النصر السابق بشأن مستقبله، وذلك بعدما رحل عن صفوف العالمي، بعد نهاية عقده، ليتلقى العديد من العروض، للحصول على خدماته مع بداية الموسم القادم.

ويعد يحيى الشهري واحدًا من أهم وأفضل المواهب السعودية خلال السنوات الأخيرة، ولكنه ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي مع النصر، بسبب الإصابات، التي أثرت على مستواه، وجعلته بعيدًا عن خيارات الجهاز الفني للفريق الأصفر.

ما هي الأندية التي ترغب في ضم الشهري؟

وعلم "جول" من مصادره، أن يحيى الشهري يمتلك 4 عروض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أندية الاتفاق والشباب والاتحاد والأهلي.

جميع الأندية الأربعة استفسرت من اللاعب عن إمكانية ضمه بعد انتهاء عقده مع النصر، ومازالت المفاوضات مستمرة من جانب الرباعي لإقناع اللاعب.

ويعد الفريق الأقرب للتوقيع مع يحيى الشهري هو فريق نادي الشباب، في ظل التوصل معه لاتفاقات تشير إلى إمكانية اللعب لصفوف الليث الأبيض مع بداية الموسم القادم.

كم ستكلف صفقة انتقال يحيى الشهري إلى أي فريق؟

وأشارت المصادر إلى أن يحيى الشهري كان يحصل على مبلغ سنوي من جانب نادي النصر، يصل إلى 7 ملايين ريال، وذلك بناء على العقد المبرم بين الطرفين.

وتسعى الأندية الأربعة الاتفاق والشباب والاتحاد والأهلي، لتقديم عرض مادي قوي، من أجل إقناع يحيى الشهري بالانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ما هي رغبة يحيى الشهري؟

يدرس يحيى الشهري حاليًا العروض التي وصلت له، من أجل اختيار الأنسب بينهم، ومن ثم سيدخل في مفاوضات بشكل جاد مع الفريق الأنسب له، ومن ثم سيوقع على عقود الانضمام إليه.

وبحسب مصادر "جول"، فإن يحيى الشهري يرغب في اللعب لنادي يلعب في دوري أبطال آسيا العام القادم، وهو الأمر الذي سيجعله قريبًا من الشباب أو الاتحاد.

يحيى الشهري يزيد أوجاع الأهلي

يسعى مسؤولو النادي الأهلي للتوصل لاتفاق مع يحيى الشهري لانضمامه لصفوف الراقي مع بداية الموسم المقبل، ولكن رغبته في اللعب لفريق يلعب بدوري أبطال آسيا، سيجعله يرفض عرض الراقي.

رفض الشهري سيزيد من أوجاع الأهلي، في حرص الإدارة الجديدة برئاسة ماجد النفيعي على إعادة بناء الفريق، بهدف العودة إلى منصات التتويج الموسم القادم.

الأهلي لن يستطيع المشاركة بدوري أبطال آسيا العام القادم، بعدما أنهى الفريق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الثامن بترتيب فرق الدوري.

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