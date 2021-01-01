خاص | وكيل كامافينجا يرحب باهتمام ريال مدريد وبرشلونة

الفرنسي الشاب مطمع لكبرى الأندية

تحدث وكيل موهبة رين الشابة إدواردو كامافينجا مع "جول" حول مصير اللاعب وإمكانية انضمامه إلى ريال مدريد أو أحد الأندية المهتمة بخدماته.

الفرنسي الشاب بزغ نجمه في الشهور الماضية وأصبح لاعباً أساسياً مع ناديه ووقع استدعائه لتشكيل المنتخب الفرنسي.

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وقال وكيله جوناثان بارنيت مع "جول": "في الوقت الحالي هو لاعب في صفوف رين، يحب رين وحتى الآن لم نتحدث مع أندية أخرى".

وأكمل: "لنرى ما سيحدث ولكنه في وضع جيد مع رين، في المستقبل سيكون أفضل لاعب خط وسط في العالم وسيحقق عديد البطولات".

وأضاف بارنيت: "مدريد فريق كبير وأمر عظيم اللعب في صفوفه، إدواردو سيختار من عدة أندية كبرى إذا قرر رين بيعه".

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وختم: "سيكون هناك 5-6 فرق في العام ستريد ضمه، إدواردو يريد اللعب مع فريق من القمة، مدريد من هؤلاء، كذلك برشلونة، 50 مليون يورو أو أكثر؟ أعتقد أن تلك قيمته نعم".

وارتبط كامافينجا مع ريال مدريد وبايرن ميونخ كثيراً في الشهور الماضية من أجل تعزيز خط الوسط في العملاقين.