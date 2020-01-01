خاص .. وكيل فرجاني ساسي يوضح لـ"جول" حقيقة وجود أزمة مستحقات مع الزمالك

فرجاني ساسي من الأعمدة الأساسية للزمالك خلال الفترة الحالية

انتشرت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، حول غضب الفرنسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بسبب عدم استلام مستحقاته المالية كاملة عقب مران الفريق الذي أقيم في مقر النادي اليوم.

وشرحت المصادر أن اللاعب تعصب عقب المران والقيام بضرب بعض الأشياء الخاص بالمران، اعتراضًا على عدم الحصول على مستحقاته كاملة.

وتواصل "جول" مع التونسي مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي، للوصول إلى حقيقة ما حدث من النجم التونسي عقب مران الزمالك اليوم.

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وقال عون في تصريحات خاصة لـ"جول": "هذا لم يحدث مطلقًا، ساسي لم يقم بأي أفعال كما تردد في بعض الصحف المصرية".

وأضاف وكيل فرجاني ساسي: "ليس لدينا أزمة في المستحقات المالية، الأمور تسير بسهولة وبشكل سليم تمامًا ولا صحة لما تردد، نرجو تحري الدقة في نشر الأخبار".

وتابع عون: "حتى في حالة وجود مستحقات متأخرة، سيكون على جميع اللاعبين وليس فرجاني ساسي فقط، ولن يعارض وقتها اللاعب التونسي فهو سعيد بتواجده في صفوف الزمالك".

واختتم وكيل ساسي تصريحاته قائلًا: "تركيز جميع اللاعبين بما فيهم فرجاني ساسي حاليًا هو التجهيز جيدًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب لإسعاد جماهير الزمالك".

ساسي يعد من أبرز المحترفين العرب خلال السنوات الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، بعد أن ساهم بشكل كبير في حصول الزمالك على بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تعد بطولة خاصة بين الفريقين لما تحمله من قيمة كبيرة.