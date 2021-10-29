خاص | وكيل إريكسن يرد على بيان إنتر بشأن بيعه!

لا شيء أصعب مما مر به كريستيان إريكسين في الصيف الماضي بصفوف إنتر، سوى بيان النادي الأخير!

تحدث مارتين سكوتس وكيل النجم كريستيان إريكسن لاعب إنتر في تصريحات خاصة لجول.كوم ليرد على بيان النادي الإيطالي الذي صدر اليوم بشأن مستقبل موكله.

وكان إنتر قد أصدر نادي إنتر بيانًا صحفيًا اليوم أكد من خلاله صعوبة الاعتماد على لاعب الوسط الدنماركي بسبب مشاكله الصحية.

جاء هذا بعد أشهر من الأزمة الصحية التي تعرض لها إريكسين خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي أقيمت في الصيف.

وقال سكوتس: "البيان الذي أصدره إنتر موجه لحاملي الأسهم، فكل لاعب له قيمة في الدفاتر وبما أن إريكسين مرتبط بعقد مع الفريق فله قيمته".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالحسابات بالمقام الأول، ولا علاقة له بوضع إريكسين، هو في الوقت الحالي يمر بفترة جيدة ويمضي بعض الوقت مع عائلته، وحالته بخير، وعندما يكون هناك المزيد حول مستقبله سنتحدث".

وتم منع إريكسين من ممارسة أي نشاط رياضي داخل إيطاليا بعد أن فقد القدرة على تحقيق معايير الأهلية الرياضية بالعملية التي خضع لها بوضع جهاز رجفان في جسده الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن تعليق الأهلية الرياضية الخاص بإريكسين في إيطاليا كان ولا يزال مؤقتًا ومن الممكن أن يتم رفعه في الفترة المقبلة إذا ما تمت إزالة ذلك الجهاز.

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