خاص | هنري يروي معاناته من قلق النظافة ويؤكد: امنحوني الوقت مثل كلوب

أقوم بتنظيف منزلي كل دقيقتين..

أعرب تيري هنري، المدير الفني الحالي لمونتريال الكندي، عن آماله في أن يُمنح الوقت المناسب من قبل الجماهير والإدارة ليُحدث تأثيره على فريقه، متخذًا تجربة يورجن كلوب في ليفربول كمثال على ضرورة الصبر على المدرب لحصد النتائج المثالية كما حدث في الريدز.

ورغم أن الآمال كانت معقودة بشدة على هنري كمدرب، لكن تجربته الأولى في موناكو كانت سيئة للغاية وتمت إقالته سريعًا، والآن توجه للعمل في كندا مع مونتريال ثم أتى فيروس كورونا وأوقف نشاط كرة القدم حول العالم.

الأسطورة الفرنسية أجرى حوارًا مطولًا مع جول تحدث فيه عن العديد من الأمور وأهمها كان كيف يقضي وقته في فترة التباعد الاجتماعي التي يعيشها العالم الآن، كما أكد على ضرورة تحديد موعد صريح وواضح لعودة كرة القدم.

المزيد من الفرق

نجم آرسنال السابق قال عن تجربته مع مونتريال "كان لدينا شهر ونصف للاستعداد وتغيير التكتيك والعقلية التي كانت لدينا سابقًا، الأمر ليس فقط عملية تغيير المدرب، فالمدرب السابق كان يطالبهم باللعب كما يحب، أما الآن فعليهم اللعب بالطريقة التي أحب، يستغرق الأمر وقتًا.".

كما أضاف "انظر إلى يورجن كلوب، استغرق الأمر منه ثلاث سنوات ونصف للقيام بما يقوم به حاليًا مع ليفربول. الآن نحن في المراحل الأولى، بدأ اللاعبون في فهم ما نريد والتحلي بالقتال والعقلية الانتصارية في المباريات، ولكن بعد ذلك توقف النشاط.".

أما عن كيفية قضائه لوقته في العزل، قال "أستيقظ، أمارس الرياضة، أطبخ، استرخي قليلاً، أعود للتمرين، أشاهد بعض المباريات السابقة أحيانًا وفي بعض الأحيان فقط أرتاح وأطبخ مرة أخرى في الليل.".

"الشيء الذي لاحظته أنه يجب عليّ تنظيف المنزل كل دقيقتين، عادة أنت لست في المنزل كثيرًا لذلك لا تطبخ كثيرًا، لكن الآن الوضع مختلف، أحاول أن أعتني بنفسي بشكل واضح وأن أكون على ما يرام."

اقرأ أيضًا..ديبالا وبيكيه وأبرز من لعبوا مع رونالدو وميسي

وعن كرة القدم "إن عدم معرفة موعد العودة هو فقط عدم معرفة، بخلاف ذلك فعليك الاستعداد، يمكنك التحدث عن أن الدافع ليس دائمًا سهلًا، صحيح أنه سهل بالنسبة لي، فأنا أرى أنه دائمًا سهل إذا ما كنت محاربًا.".

"من الواضح أنك يجب أن تتدرب وتعمل بجد وتكون جاهزًا لكل ما سيأتي في طريقك. ولكن في بعض الأحيان، أعتقد أنه ليس من السهل دائمًا معرفة متى ستعود، المقاتل يحب أن يعرف متى سيتنافس."

وأتم "عليك أن تثق به وتزودهم بالمعلومات وتعطيهم التدريبات التي يحتاجونها، وعند العودة، إذا كنت بطلًا مقاتلًا فستعود لائقًا، فهذا هو ما يدفعك يوميًا وهذا ما يجب عليك القيام به في نهاية كل يوم.".

يذكر أن كرة القدم في هولندا وبلجيكا وفرنسا قد عُلِقت حتى سبتمبر المقبل وتم إلغاء الدوريات هناك، بينما تُعد ألمانيا هي الدولة الأقرب لاستئناف الكرة مرة أخرى في شهر مايو، مع أنباء عودة النشاط في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في يونيو المقبل.