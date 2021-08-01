خاص | هنا التفاصيل .. شهادة الكفاءة المالية تصدر لجميع الأندية خلال أيام

أخبار ممتاز للنصر والأهلي والاتحاد

لم يتبق سوى 10 أيام على انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ولم تحصل حتى الآن جل الأندية على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح لها بقيد لاعبيها الجدد في قوائمها للموسم القادم، وأبرزها بالطبع النصر والأهلي والاتحاد.

مصادر جول النسخة العربية الخاصة نقلت أخبارًا سعيدة لجماهير الأندية الثلاثة بجانب عدد آخر من الأندية لم تحصل بعد على شهادة الكفاءة المالية، إذ أفادت أن جميع أندية الدوري السعودي بصدد الحصول عليها خلال الأيام القليلة القادمة وقبل انطلاق الدوري السعودي.

ما هو موقف النصر والاتحاد والأهلي من الكفاءة المالية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية في أبريل الماضي أن 3 أندية فقط حصلت على شهادة الكفاءة المالية لعدم وجود ديون والتزامات مستحقة عليها، وقد لحق بهم عدد من الأندية أبرزها الهلال بعدما سدد ديونه.

وأوضحت وزارة الرياضة أن النصر مُطالب بتسديد 136 مليون ريال، والاتحاد 140 مليونًا، والأهلي 124 مليونًا، وإثبات ذلك قبل الـ21 من أغسطس القادم ليتمكنوا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وإلا لن يستطيعوا قيد لاعبيهم الجدد في قوائمهم للموسم القادم.

الأندية الثلاثة دخلت سوق الانتقالات الصيفي بقوة، إذ نجحت في ضم العديد من الأسماء الأجنبية المهمة مثل باولينيو وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وإيجور كورونادو، مما فتح باب الجدل والنقاش حول قدرتها على تسديد ديونها والحصول على شهادة الكفاءة المالية.

كيف ستحصل أندية الدوري السعودي على شهادة الكفاءة المالية خلال الأيام القادمة؟

مصادرنا الخاصة أوضحت أن الأندية السعودية نجحت في تخطي عقبة الديون المستحقة حتى الـ30 من أبريل الماضي، إذ سددت الجزء الأكبر من الديون بالتسديد المباشر أو الجدولة، وتعمل حاليًا بجهد على تسديد أو جدولة الجزء المتبقي ومرجح أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت مصادرنا أن النصر والاتحاد سددا مبلغ 4.8 و4.2 مليون ريال على الترتيب تندرج تحت بند "مستحقات قضايا صدر فيها أحكام نهائية"، فيما نجحت جميع أندية الدوري السعودي في تسديد الذمم الدائنة للموظفين والمدربين، وكذلك تسديد رواتب اللاعبين حتى 30 أبريل الماضي.

بالنسبة لرواتب الموظفين والمدربين، فقد سددت جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين المبالغ المطلوبة حتى 30 أبريل الماضي باستثناء أندية الاتحاد والنصر والشباب والأهلي، ولكن يجري العمل بقوة داخل تلك الأندية لتسديد المبالغ المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

ونجحت أندية الهلال والاتفاق والرائد والتعاون في تسديد جميع الديون المستحقة للأندية الرياضية، فيما مازالت أندية الاتحاد والشباب والأهلي والنصر والباطن تعمل على تسديد تلك المستحقات أو جدولتها بالاتفاق مع الأندية صاحبة الحقوق.

أخيرًا، نجحت أندية الهلال والاتفاق والشباب والتعاون والرائد والباطن وضمك في تسديد الذمم الدائنة للاعبين بالكامل، فيما نجح الثلاثي، الاتحاد والنصر والأهلي، في جدولة المبالغ المطلوبة بالاتفاق مع اللاعبين.

وأوضحت مصادرنا أن جميع الأندية نجحت في تسديد تلك الديون من مداخيلها الخاصة ودون تدخل وزارة الرياضة السعودية، وهو ما يُعد نجاحًا كبيرًا لإدارات تلك الأندية.

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