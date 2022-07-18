خاص | هنا الأرقام والتفاصيل .. آرسنال يتوصل لاتفاق مع السيتي حول زينتشينكو

المدافع الأوكراني قريب من السير على خطوات زميله جابرييل جيسوس

بات أوليكساندر زينتشينكو مدافع مانشستر سيتي قريبًا من السير على خطوات زميله جابرييل جيسوس وإكمال انتقاله إلى آرسنال، وذلك بعدما توصل الناديان بالفعل لاتفاق حول التفاصيل المالية للصفقة.

زينتشينكو كان قد بدأ رحلته مع السيتي صيف 2016 لكنه قضى الموسم الأول معارًا مع أيندهوفن الهولندي، وقد نجح في خوض 127 مباراة بالقميص السماوي سجل بها هدفين وصنع 12 وتُوج بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي 4 مرات.

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مصادر جول الخاصة أكدت أن السيتي وآرسنال اتفقا بالفعل على انتقال زينتشينكو مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يُساوي 36 مليون يورو تقريبًا، بجانب مليوني جنيه كحوافز مرتبطة بالأداء وتحقيق بعض الأهداف.

النادي اللندني نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية لعقده الذي سيمتد لـ4 سنوات، ومن المتوقع أن يُغادر اللاعب معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد خلال الساعات القليلة القادمة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة قبل إتمام الصفقة.

مايكل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية كان قد عمل مع اللاعب الأوكراني حين كان مساعدًا لبيب جوارديولا في السيتي، وقد اختاره لامتلاكه القدرة على اللعب في يسار الدفاع وكذلك وسط الملعب، بجانب خبرته الكبيرة وشخصيته القيادية التي ظهرت جيدًا مع ناديه الإنجليزي ومنتخب بلاده.

يُشار إلى أن زينتشينكو هو اللاعب الثالث من العناصر المهمة الذي يُغادر السيتي هذا الصيف، إذ سبقه رحيم ستيرلينج وجابرييل جيسوس، وقد تعاقد النادي مع إرلينج هالاند وكالفين فيليبس ويستهدف حاليًا ضم مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لبرايتون والمطلوب به 50 مليون جنيه إسترليني.