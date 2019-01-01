خاص - هل يعود جوارديولا لبايرن ميونخ أم برشلونة؟ وكيله يجيب

وكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا يوضح موقف موكله من أنباء العودة لبرشلونة وبايرن ميونخ.

كشف جوسيب ماريا أوروبتيج وكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن عودته لتدريب برشلونة أو بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية خاصة أدلى بها لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن جوارديولا يشعر بالسعادة في صفوف مانشستر سيتي بالوقت الحالي.

وقال أوروبتيج: "في كرة القدم لا يوجد أي شي أكيد، لقد تحدثت مع بيب جوارديولا يوم الأربعاء الماضي وكل شيء لا يزال على نفس الحال منذ آخر مكالمة".

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وأضاف: "هو يشعر بالسعادة في مانشستر سيتي، ويحب المدينة والأجواء المحيطة بها ولديه تعاقدًا حتى شهر يونيو ٢٠٢١ هذه هي الحقائق الحالية".

وأكمل تصريحاته نافيًا كل ما نُشر حول مستقبل المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي: "لم يتصل بي أي شخص ليتحدث معي حول جوارديولا سوى الصحافة".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن الموسم الجاري سيكون الأخير لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بالرغم أن عقده يمتد لعدة أشهر أخرى.

جدير بالذكر أن جوارديولا يحتل المركز الرابع مع فريقه مانشستر سيتي حاليًا بالدوري الإنجليزي خلف المتصدر ليفربول بفارق تسع نقاط للأخير.