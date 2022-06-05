خاص | هل يرغب كورونادو في الرحيل عن الاتحاد؟ وكيلته ترد

هل اللاعب البرازيلي يرغب في الرحيل عن الاتحاد؟

كشفت ديسي براندينو؛ وكيلة أعمال ومحامية البرازيلي إيجور كورونادو لاعب نادي الاتحاد، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية، بشأن رغبته في الرحيل عن العميد، وعدم شعوره بالراحة خلال الفترة الماضية.

الاتحاد نجح في التعاقد مع كورونادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، الذي تألق معه وحقق لقب الدوري الإماراتي، وحقق معه لقب أفضل لاعب بالدوري.

ماذا قدم كورونادو مع نادي الاتحاد بالدوري السعودي؟

النجم البرازيلي قدم مستوى مذهل خلال الموسم الحالي، مما جعله واحدًا من أفضل اللاعبين الذين انضموا للدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة.

كورونادو لعب 17 مباراة بواقع 1271 دقيقة، تمكن من تسجيل 5 أهداف، وصنع 9 آخرين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسدد الكرة 22 مرة على المرمى، بدقة وصلت إلى 59.5%، وأرسل 3 عرضيات صحيحة.

إيجور مرر 36 كرة تسببت في أهدافًا، كما مرر 349 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى 74.1%، ونسبة تمريراته الصحيحة داخل منطقة الخصم وصلت إلى 60.2%.

وتعرض كورونادو لإصابة قوية جعلته يغيب عن الملاعب مدة طويلة، ولكنه عاد للمشاركة مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة.

ما هي حقيقة رغبة كورونادو في الرحيل عن الاتحاد؟

تواصل "جول" مع براندينو وكيلة ومحامية كورونادو من أجل الاستفسار عن ما تردد بشأن كورونادو خلال الفترة الماضية.

وكيلة كورونادو نفت كل ما تردد بشأن كورونادو جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا على أن كل ما تردد مجرد أخبار زائفة، وأن اللاعب سعيد مع الاتحاد ويرغب في الاستمرار في السعودية.

ومع عودة كورونادو للمشاركة مع الاتحاد، لم يظهر بالمستوى المعهود منه، بسبب غيابه لفترة طويلة عن الملاعب للإصابة، الأمر الذي جعل البعض يخرج بأخبارًا تفيد، بأن النجم البرازيلي أصبح لا يشعر بالراحة مع النمور.

وأكدت الأخبار أيضًا على أن عائلة كورونادو لا تشعر بالراحة في المملكة العربية السعودية، وأن اللاعب يريد العودة مجددًا إلى الدوري الإماراتي.

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