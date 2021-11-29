خاص | هازارد مصاب وريال مدريد يرفض الاعتراف!

تعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب لفترة بالإضافة للإصابة التي يعاني منها حاليًا.

جاء هذا بحسب ما علم مراسلنا في إسبانيا من مصادره، والتي أكدت أن الإصابة الجديدة عضلية لكنها ليست خطيرة أبدًا.

ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن عن الإصابة العضلية التي يعاني منها هازارد، ويكتفي بالإعلان عن مشاكله الخاصة بالأمعاء فقط.

وكان هازارد قد ابتعد عن المشاركة في تدريبات ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة بسبب المشاكل التي يعاني منها في الجهاز الهضمي.

وبحسب ما أكدت المصادر فالإصابة العضلية لا يجب أن تؤثر على مشاركاته في ريال مدريد، حيث يغيب بالفعل بسبب مشاكله الحالية.

ومن المتوقع أن تشفى الإصابة الجديدة قبل أن يشفى هازارد بشكل كامل من المشاكل الهضمية التي يعاني منها.

جدير بالذكر أن هازارد نفسه كان قد عاد بشكل مبكر من معسكر بلجيكا الأخير سعيًا للحصول على فترة أطول في التدرب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.