خاص | نيمار يعاند باريس ويرفض الرحيل

راتب نيمار قد يمثل مشكلة للأندية المهتمة بالحصول على خدماته، لكنه بالتأكيد يجذب اهتمامًا واسعًا.

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منفتحًا بشدة على فكرة بيع البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن ذلك يتوقف على وصول العرض المناسب.

الجناح البرازيلي انتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بقيمة 222 مليون يورو في صيف 2017، وحينها كان النادي الفرنسي يبدأ ترسيخ مكانته كأحد الأندية الأوروبية الكبرى.

لكن الفشل المتكرر في الوصول إلى لقب دوري أبطال أوروبا، وقرار كيليان مبابي بتمديد عقده في "حديقة الأمراء"، يعني أن باريس سان جيرمان سينظر في فكرة الانفصال عن اللاعب صاحب الثلاثين عامًا، خاصة بعد تذبذب مستواه بسبب الإصابات في 2021-22.

لكن، وكما يتفهم "جول GOAL" فإن نيمار متردد حتى الآن في فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لماذا قد يرحل نيمار عن باريس سان جيرمان؟

على الرغم من استعادة لقب الدوري الفرنسي تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، يعتقد الكثيرون أن موسم باريس سان جيرمان كان مخيبًا نظرًا لخروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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وتلقى نيمار انتقادات حادة من جماهير باريس سان جيرمان، حيث تلقى صيحات استهجان إلى جانب ليونيل ميسي في ملعب "حديقة الأمراء" بعد توديع دوري الأبطال.

ويتفهم "جول GOAL" أن باريس سان جيرمان يدرس وضع نيمار حاليًا، بسبب سلوك اللاعب خارج الملعب، وتراجع مستواه على أرض الملعب.

قد يلعب قرار مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان أيضًا دورًا في أي عملية صنع قرار تتعلق بمستقبل نيمار، حيث يُعتقد أن الفرنسي الدولي لديه بعض التأثير حاليًا في سياسة الانتقالات في النادي، ويُقال إن علاقة نيمار ومبابي قد تضررت في السنوات الأخيرة.

هل يريد نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان؟

على الرغم من هذه الأمور، إلا أن المهاجم لا يرغب في مغادرة "حديقة الأمراء" وينوي الاستمرار مع باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

نيمار وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 2025.

وبعد موسم من المشاكل التي يعاني منها العديد من النجوم، قد يكون هناك أمل في أن يتمكن باريس سان جيرمان من تقديم أداء أفضل في موسم 2022-23 بعد انصهار جميع عناصره.

ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2022، سيكون لدى نيمار كل الأسباب لإثبات خطأ المشككين به في باريس سان جيرمان.

أين يمكن أن يذهب نيمار إذا رحل عن باريس سان جيرمان؟

إذا كان نيمار سيغادر بالفعل باريس سان جيرمان، فإن عدد الأطراف التي يمكن أن تحصل على توقيعه محدود بالنظر إلى الراتب الكبير الذي يحصل عليه.

وعلى الرغم أنه من المرجح أن يتم بيع نيمار مقابل مبلغ كبير من المال، حتى لا يخسر باريس سان جيرمان استثماره في اللاعب، فإن تكلفته ستضع مجموعة من الأندية ستكون خارج المطاردة.

وحسب برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني، فإن باريس سان جيرمان عرض نيمار على برشلونة بالفعل.

وأشار البرنامج إلى أن السعر المبدئي للصفقة هو 50 مليون يورو، وهناك محاولات من برشلونة للتفاوض حول القيمة.

وعلى جانب آخر، فإن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد يكون قادرًا على تلبية كافة متطلبات نيمار، لكن البرازيلي ليس مهتمًا بالانضمام إلى الفريق الإنجليزي في الوقت الحالي.

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