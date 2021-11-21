خاص | من كوريا إلى الهلال .. بوهانج يعاني ولكن احذروا مدربهم

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، هو الأمر الذي يشغل أذهان الجمهور السعودي خاصة جماهير الزعيم، التي تطمح لتحقيق البطولة القارية والمشاركة بكأس العالم للأندية.

الهلال يدخل المباراة وعينه على اللقب الآسيوي الثامن في تاريخه، وأيضًا الانفراد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري الأبطال، والتي يتشارك فيها مع بوهانج برصيد 3 بطولات.

النسخة العربية من موقع "جول" تواصلت مع النسخة الكورية، للحديث عن بعض الأمور المهمة التي تخص فريق بوهانج ونهائي البطولة القارية، قبل موقعة الثلاثاء.

بوهانج يعاني ولكن احذروا المدرب:

أكدت النسخة الكورية على أن بوهانج يعاني من إصابات كثيرة، والحارس الأساسي للفريق خضع لعملية جراحية مؤخرًا ولن يتمكن من المشاركة في المباراة.

هناك غيابات أخرى يعاني منها الفريق الكوري، أبرزها لي سونج مو الذي انضم إلى الخدمة العسكرية في بلاده، والمهاجم الكولومبي مانويل بالاسيوس الذي يعاني من الإصابة.

وبالرغم من أن هناك تشكيك كبير في إمكانية تتويج بوهانج بلقب دوري أبطال آسيا، إلا أنه يمتلك مدرب لديه خبرة كبيرة، وهو كيم كي دونج، الذي حقق اللقب كلاعب عام 2009 أمام الاتحاد.

"على الرغم أن بوهانج ليس جاهزًا بنسبة 100% لمواجهة الهلال، إلا أن مدرب الفريق كيم كي دونج لديه خبرة كبيرة في مثل هذه المباريات، فقد فاز باللقب القاري وقتما كان لاعبًا عام 2009.

"في ربع النهائي ونصف النهائي كان بوهانج أضعف من خصومه، لكنه حصل في النهاية على ما يريده وتأهل، فرغم أن الهلال هو المرشح الأقوى للقب إلا أن تكتيكات مدرب بوهانج قد تحدث المفاجأة".

لا غيابات في الهلال:

في الوقت الذي سيدخل به بوهانج النهائي بعدد من الغيابات، سيلعب نادي الهلال بكامل نجومه، ولا توجد غيابات في الفريق، حيث سيلعب بكامل نجومه المباراة بهدف الفوز والتتويج باللقب القاري.

البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، اختار البرازيلي ماتيوس بيريرا، والمالي موسى ماريجا والفرنسي بافيتمبي جوميس والكوري الجنوبي جانج هيون سو، كرباعي أجنبي في البطولة القارية.

تحذير من رباعي الهلال:

من متابعة الزملاء في النسخة الكورية من "جول" حذروا لاعبي بوهانج من خطورة الرباعي الأجنبي في الزعيم، مشيدين بإمكانيات اللاعبين الفردية..

"هناك لاعبين رائعين في الهلال، مثل الفرنسي بافيتمبي جوميس، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، والبرازيلي ماتيوس بيريرا والكوري الجنوبي جانج هيون سو، ويجب على بوهانج الحذر منهم.

"الهلال استحق التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لأنه يمتلك لاعبين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة، وهذا ما جعله يتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية".

لا تقللوا من بوهانج!

نغمة تقليل من الفريق الكوري الجنوبي دائرة بوسائل الإعلام السعودية، وهناك حالة ثقة قد تضر الزعيم، هي السائدة حاليًا، لكن كرة القدم لا تعترف بمثل هذه الأشياء، فالملعب الحكم الأول والأخير.

صحفيو النسخة الكورية استغربوا حالة التقليل من بوهانج، وأكدوا أن أولسان لم يكن الأحق بالوصول للنهائي، مشيرين إلى التفوق التاريخي لبوهانج عليه.

"الهلال بالفعل يستحق التواجد في النهائي، لكن أيضًا بوهانج يستحق، تاريخيًا بوهانج قوي ضد أولسان، رغم أن كلاهما منافسان كبيران، ومدرب بوهانج يعرف جيدًا كيف يلعب ضد أولسان".

ما هي ألقاب الهلال وبوهانج القارية؟

حقق نادي الهلال 7 ألقاب آسيوية في تاريخه، حيث توج بدوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام "1991 و 2000 و 2019"، من أصل 7 مرات وصل فيهم إلى النهائي، حيث خسر 4 نهائيات أعوام "1986 و 1987 و 2014 و 2017".

وتوج الهلال بلقب كأس الكؤوس الآسيوية مرتين عامي 1997 و 2002، وكأس السوبر الآسيوي مرتين عامي 1997 و 2000، بينما خسر كأس السوبر مرة واحدة عام 2002.

أما بوهانج ففي رصيده ثلاثة ألقاب قارية جميعها في دوري الأبطال بالمسمى القديم والحديث، حيث حصد اللقب أعوام 1996-97، 1997-98، وأخيرًا عام 2009.

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