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خاص - نجم ليفربول الشاب يرحل إلى لاتسيو

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سبق وأن لعب مع ستيفن جيرارد بالفريق الشباب للنادي الإنجليزي قبل رحيله

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي، مهدداً بفقدان نجمه الشاب بوبي أديكاني، لينتقل إلى صفوف لاتسيو الإيطالي.

الهولندي صاحب الـ19 عاماً ينتهي عقده مع الريدز في يونيو القادم، دون التوصل لأي اتفاق حول التجديد حتى الآن.

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المهاجم الشاب اتخذ قراره بالانتقال للاتسيو في صفقة انتقال حر، بعدما يأس تماماً في إمكانية الحصول على فرصة اللعب بالفريق الأول.

ليفربول كان يريد التجديد للاعب ذو الأصول النيجيرية، لكن وكيل أعماله تسبب في انهيار المفاوضات تماماً.

ووفقاً لمصادر "جول" فإن أديكاني وقع بالفعل على عقد مبدئي مع لاتسيو، لينضم له بشكل رسمي في الصيف.

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جدير بالذكر أن أديكاني انضم لليفربول في 2015 قادماً من برشلونة، وأصبح لاعباً أساسياً بصفوف الشباب.

وكان واحداً من العناصر الأساسية لفريق ستيفن جيرارد المدرب السابق لفريق الشباب لليفربول، والذي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تحت 19 عاماً.

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